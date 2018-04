Morto in Turchia | profondo solco in testa

Milano - il manager Morto in Turchia per un fendente dietro alla testa : Alessandro Fiori, il manager di 33 anni di Soncino , Cremona, , partito il 12 marzo per Istanbul dove aveva programmato di restare un paio di giorni e trovato cadavere lo scorso 28 marzo , potrebbe ...

Italiano Morto in Turchia - per i media ucciso da un infarto : Alessandro Fiori, il manager cremonese trovato morto in Turchia con il cranio fracassato, potrebbe essere stato colpito da un infarto ed essere caduto sugli scogli. La ricostruzione arriva dai media turchi, e si basa sul fatto che il giorno prima della sua scomparsa l'uomo era stato colto da un malore mentre passeggiava a Istanbul, cadendo e rompendosi gli occhiali, ed era stato ricoverato in ospedale, per essere dimesso alcune ore più tardi.

Italiano trovato Morto in Turchia - era stato ricoverato in ospedale : Emergono nuove informazioni sul caso di Alessandro Fiori, il manager di 33 anni di Cremona scomparso il 13 marzo a Istanbul e trovato morto con il cranio fracassato giovedì. Il 15 marzo, cioè il giorno successivo a quello del ritrovamento dei documenti e del telefonino in un cestino della spazzatura, Fiori era stato ricoverato in un ospedale. Lo hanno ripreso le telecamere del nosocomio anche se al momento non ci sono dettagli sul ricovero.

