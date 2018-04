Morto Giorgio Bubba | volto storico di 90° minuto

Acireale. Giorgio Privitera Morto in un incidente a Bra : Un doppio lutto ha colpito l’Arma dei Carabinieri. Giorgio Privitera , 29 anni di Acireale, è morto in seguito ad un incidente

Trapani - oggi funerali solenni per Giorgio Grammatico - vigile del fuoco Morto a Catania : Si terranno oggi i funerali di Giorgio Grammatico, il vigile del fuoco di Erice morto in un'esplosione per una fuga di gas nel centro di Catania. Il funerale sarà alle ore 16.00, in forma solenne, nel ...