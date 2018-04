Morti sul lavoro Crotone | Oliverio | è emergenza nazionale

Martina : drammatici i dati delle Morti sul lavoro. Agire subito : Roma – Martina: alzare livello di attenzione e di guardia Roma – Di seguito le parole di Maurizio Martina, segretario reggente del Pd. “I dati drammatici dell’aumento delle morti sul lavoro segnalano una questione nazionale che nessuno può sottovalutare. Ancora in queste ore accadono incidenti drammatici. Occorre alzare subito l’attenzione e il livello di guardia”. “Il Pd è pronto ad assumere iniziative ...

Morti sul lavoro - oltre 150 vittime da inizio anno : Ancora Morti sul lavoro in un inizio di 2018 drammatico che ha visto oltre 150 Morti bianche. Oggi due operai sono deceduti ed uno è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto avvenuto a ...

Crotone - grave incidente sul lavoro : crolla un muro - Morti due operai : Crotone, grave incidente sul lavoro: crolla un muro, morti due operai Un terzo lavoratore è stato estratto dalle macerie e trasportato in ospedale Continua a leggere

“Tutti Morti”. Strage di giovani sulla strada. Il bilancio dello schianto è di quatto vittime. Avevano tra i 28 e i 32 anni : Ancora sangue sulle strade italiane. E a perdere la vita sono di nuovo dei giovanissimi. Il pesantissimo bilancio parla di quattro persone, di età compresa tra i 28 ed i 33 anni, morte in un incidente stradale avvenuto in Basilicata, lungo la strada statale Basentana, nei pressi di Pisticci in provincia di Matera. Una strada tristemente nota nella zona, diventata nota negli anni come “strada della morte”, per colpa dei tanti incidenti che ...

Matera - quattro Morti in un incidente stradale sulla statale Basentana - : Nella notte fra il 3 e il 4 aprile due vetture si sono scontrate frontalmente. morti tre giovani di 28 anni e uno di 33

Morti sul lavoro : Milano sta peggio di tutti : I due Morti di Treviglio, nel bergamasco, fanno salire a 151 il totale dei decessi sui luoghi di lavoro da inizio 2018 ad oggi. La provincia di Milano vanta il triste primato del maggior numero di Morti, mentre il Veneto è la regione nella quale si sono consumate più disgrazie, davanti alla Lombardia. I dati sono dell'Osservatorio Indipendente di Bologna, che tiene conto da circa 10 anni degli incidenti sui posti di lavoro e sugli infortuni ...

Morti sul lavoro : 151 nei primi tre mesi di quest'anno : Due incidenti mortali in pochissimi giorni. Livorno e Treviglio. 4 operai perdono la vita. Sono gli ultimi episodi di una lunga scia di vittime del lavoro -