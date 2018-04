Morti due operai a Crotone Travolti dal crollo di un muro di contenimento

Crotone - crolla muro : Morti due operai : Due operai sono morti ed uno è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Crotone. I tre, dipendenti di una ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione della strada che conduce a ...

Crotone - crolla muro di contenimento : Morti due operai su un cantiere. Ferito un terzo dipendente : Sono stati travolti dal crollo di un muro di contenimento durante i lavori di ristrutturazione di una strada. Due i morti, mentre un terzo è rimasto Ferito. Sono tutti operai di una ditta incaricata dei lavori di rifacimento lungo viale Magna Grecia, che da Crotone conduce al sito di Capo Colonna. Le persone decedute sono un italiano ed un cittadino ucraino. I corpi delle vittime sono stati già estratti dalle macerie. Mentre il dipendente della ...

Pub in fiamme : due Morti : Due morti per un incendio quasi certamente doloso appiccato in un pub di Catanzaro lido. Sul posto questa notte sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro ...

Entra in un'azienda sparando all'impazzata : due Morti ed un ferito Video : Si è conclusa tragicamente la fuga di Cosimo Balsamo, pregiudicato 67enne, nel parcheggio di un supermercato Famila, ad Azzano Mella nel bresciano. L'uomo si è tolto la vita [Video] sparandosi un colpo di pistola alla testa, all'interno della Bmw nera che aveva rubato e con cui era fuggito, subito dopo aver ingaggiato un conflitto a fuoco con i carabinieri. Poche ore prima aveva ucciso due imprenditori della zona, ferendone un terzo. Cosimo ...

Crotone.Muro schiaccia operai - due Morti : 9.23 E' di due morti ed un ferito il bilancio di un grave incidente sul lavoro verificatosi stamane a Crotone, lungo la via che porta dalla città alla zona archeologica di Capo Colonna. Secondo le prime notizie, il fatto è avvenuto in un cantiere edile dove un muro è crollato investendo alcuni operai.Due di loro sono rimasti schiacciati, morendo sul colpo. Il terzo è stato estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in ospedale. Sul posto ...

Catanzaro - incendio doloso in un pub : due Morti - : Il rogo appiccato nella notte del 4 aprile è stato spento dopo diverse ore di lavoro da parte di venticinque unità dei vigili del fuoco. I corpi di due giovani ritrovati all'interno dei locali ...

Catanzaro - il racket incendia un pub : due Morti nel rogo : Due persone sono morte in un incendio di natura dolosa sviluppatosi la scorsa notte in un pub, il 'Tonninas', di Catanzaro Lido, il quartiere marino del capoluogo calabrese. Secondo quanto è emerso ...