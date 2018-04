Monopoli | Scienza mantiene la promessa | tuffo in mare vestito

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) Ilè impegnato nel campionato di Serie C e sta disputando una stagione molto importate, risulta infatti in piena lotta per i playoff che possono portare alla promozione in Serie B. Nell’ultimo match blitz esterno sul campo del Rende, “Se vinciamo a Rende mi butto a!”, aveva detto l’allenatore Giuseppe. Adessomantenuta, il tecnico non si è tirato indietro e si è tuffato incon i vestiti. Adesso in arrivo un’altra scommessa, con il sogno promozione. L'articololainsembra essere il primo su CalcioWeb.