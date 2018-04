Mondiali 2019 | azzurre contro Portogallo l’8 giugno a Firenze

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Moldavia-Italia - le azzurre cercano i tre punti ed i gol : Ci siamo. Domani alle ore 12.00 (italiane) la Nazionale Italiana di Calcio femminile scenderà in campo sul rettangolo di gioco del Stadionul CPSM di Vadul lui Voda per sfidare la Moldavia nel quinto match delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. La formazione di Milena Bertolini, in vetta la raggruppamento 6 (a punteggio pieno), va in cerca dei tre punti e di gol in questa trasferta moldava. Il 5-0 (contro le moldave) di La Spezia, nel primo ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia - i 5 motivi per cui potrebbe essere la volta buona : Torna in campo la Nazionale Italiana di Milena Bertolini per le gare di qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia. Le azzurre, reduci dalla storica finale raggiunta nella Cyprus Cup ed aver guadagnato 2 posizioni nel ranking FIFA (15° posto), sono pronte a continuare il proprio percorso verso la rassegna iridata. In vetta al gruppo 6 con tre punti di vantaggio sul Belgio (con un match in meno), avendo vinto tutte le partite disputate (4 match e ...

Calcio femminile - Moldavia-Italia : programma - orari e tv. Qualificazioni Mondiali 2019 : Venerdì 6 aprile alle ore 12.00 (italiane) tornerà in campo la Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini. Le azzurre affronteranno la Moldavia a Vadul lui Voda nella quinta gara delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. In vetta al gruppo 6, a punteggio pieno, le ragazze del Bel Paese vanno a caccia dei tre punti anche sul campo moldavo per allungare la striscia vincente e proiettarsi al confronto con il Belgio (10 aprile), secondo ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : è sfida Italia-Belgio per il pass diretto. Prossime partite decisive : Care azzurre, siete pronte!? Il 6 ed il 10 aprile, contro la Moldavia a Vadul lui Voda e contro il Belgio allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, si deciderà molto del destino della Nazionale Italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019 in Francia. In vetta al gruppo 6, a quota 12 punti (4 vittorie in altrettante partire), le italiane torneranno in campo con la ferma convinzione di centrare altri due ...

Calcio femminile - Italia-Belgio : programma - orari e tv. La data delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 : Martedì 10 aprile alle ore 18.00, lo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara sarà teatro della super sfida tra Italia e Belgio, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Un match che vale molto per la formazione di Milena Bertolini e che, in caso di vittoria, potrebbe regalare una serie ipoteca ai fini della conquista del pass iridato. Una manifestazione da cui l’Italia manca dal 1999. Al momento, come detto, ...

Moldavia-Italia - Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2019 : programma - orari e tv. La data della partita : Venerdì 6 aprile alle ore 12.00 (italiane) tornerà in campo la Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini. Le azzurre affronteranno la Moldavia a Vadul lui Voda nella quinta gara delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. In vetta al gruppo 6, a punteggio pieno, le ragazze del Bel Paese vanno a caccia dei tre punti anche sul campo moldavo per allungare la striscia vincente e proiettarsi al confronto con il Belgio (10 aprile), secondo ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Milena Bertolini punta sul blocco della Juventus e del Brescia contro la Moldavia ed il Brescia : Ormai manca poco. La Nazionale Italiana di Calcio femminile è prossima a scendere in campo per il quinto e sesto incontro delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 in Francia. La compagine azzurra sfiderà, infatti, venerdì 6 aprile (ore 13 locali, 12 italiane) a Vadul lui Vodala la Moldavia e martedì 10 aprile (ore 18) allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara il Belgio. Due match fondamentali per il pass iridato. Al momento le Azzurre sono in testa al ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia affronta Moldavia e Belgio. Date - programma e orari delle partite. Il calendario completo : Torna in campo la Nazionale Italiana di Milena Bertolini per le gare di qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia. Le azzurre, reduci dalla storica finale raggiunta nella Cyprus Cup ed aver guadagnato 2 posizioni nel ranking FIFA (15° posto), sono pronte ad confrontarsi e continuare il proprio percorso iridato. In vetta al gruppo 6 con tre punti di vantaggio sul Belgio (con un match in meno), avendo vinto tutte le partite disputate (4 match e 4 ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia per le sfide a Moldavia e Belgio : Torna in campo la Nazionale Italiana di Milena Bertolini per le gare di qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia. Le azzurre, reduci dalla storica finale raggiunta nella Cyprus Cup ed aver guadagnato 2 posizioni nel ranking FIFA (15° posto), sono pronte a continuare il proprio percorso verso la rassegna iridata. In vetta al gruppo 6 con tre punti di vantaggio sul Belgio (con un match in meno), avendo vinto tutte le partite disputate (4 match e ...

L’Italia del basket è passata alla seconda fase delle qualificazioni per i Mondiali del 2019 : L’Italia del basket ha battuto per 101 a 50 la Romania in una partita giocata ieri a Cluj-Napoca, e che è valsa alla Nazionale l’accesso matematico alla seconda fase delle qualificazioni per i Mondiali che si terranno nel 2019 in Cina. The post L’Italia del basket è passata alla seconda fase delle qualificazioni per i Mondiali del 2019 appeared first on Il Post.

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Croazia batte Olanda - Italia sempre in testa. L’Ungheria sconfigge la Polonia - aiuto per gli azzurri : Non soltanto la vittoria dell’Italia in Romania nel girone D delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. La Croazia era spalle al muro e rischiava una clamorosa eliminazione ma di fronte al pubblico di Zadar è riuscita a sconfiggere l’Olanda per 82-79 al termine di un match estremamente combattuto. I padroni di casa, avanti 25-13 dopo la prima sirena e 44-34 all’intervallo, hanno subito la rimonta degli orange che hanno ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : le prossime avversarie dell’Italia. Paura Lituania - gli azzurri vogliono il pass! : L’Italia si è qualificata alla seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Gli azzurri, grazie alla schiacciante vittoria odierna ottenuta in Romania, hanno staccato matematicamente il pass per il prossimo turno, quello decisivo nella rincorsa alla rassegna iridata. I ragazzi di Meo Sacchetti hanno infilato il quarto successo consecutivo: in precedenza avevano già surclassato i rumeni in casa, avevano dominato in Croazia ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 – Meo Sacchetti : “Ho visto un’Italia consapevole dell’importanza della partita. Contento del gruppo” : Meo Sacchetti è apparso evidentemente soddisfatto dopo la vittoria dell’Italia sulla Romania con cui ha staccato il pass per la seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. “Sicuramente ho visto una squadra che ci teneva e sapeva che questa partita ci dava l’accesso al secondo girone“, le parole ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo fatto molti canestri nel primo quarto e l’intensità in difesa è stata ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia passeggia in Romania e vola alla seconda fase! : L’Italia non sbaglia e si conquista il pass per la seconda fase delle Qualificazioni Mondiali di Basket 2019. Nella serata odierna la compagine azzurra guidata da Meo Sacchetti in panchina ha strapazzato la Romania, ottenendo la quarta vittoria in altrettanti incontri, fondamentale anche pensando al prossimo turno, in cui conteranno ancora i punti ottenuti in questa fase. Per gli azzurri, partita in archivio con il risultato di ...