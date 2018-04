Mondiali 2018 | Calendario e Programmazione tv Mediaset di tutte le partite

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia batte il Giappone e insegue i playoff. Svezia - Canada e Scozia al comando : L’Italia è pienamente in corsa per l’accesso ai playoff dei Mondiali 2018 di Curling maschile in corso di svolgimento a Las Vegas (USA). Gli azzurri hanno sconfitto il Giappone per 10-6 ottenendo la terza vittoria nel torneo e ora occupano l’ottava posizione in classifica, distaccati di due successi dalla Svizzera (7-6 alla Russia e rocambolesca vittoria all’extra-end con la Norvegia): la sesta piazza, che permette di ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018 : altre due medaglie per l’Italia. Lucarini e Neri sono di bronzo nella sciabola : altre due medaglie per l’Italia ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani di Verona. Oggi sono arrivati i bronzi di Lucia Lucarini e di Matteo Neri nelle prove di sciabola nella categoria Giovani. nella prova femminile il successo è andato alla russa Olga Nikitina che ha sconfitto in finale la messicana Natalia Botello con il punteggio di 15-12. Proprio Nikitina aveva fermato la corsa di Lucia Lucarini, che si è arresa alla russa in ...

Mondiali 2018 - uno smartwatch Hublot sarà al polso degli arbitri : Hublot, una delle aziende produttrici di orologi più importanti, ha realizzato uno smartwatch all'avanguardia che gli arbitri indosseranno ai Mondiali 2018 L'articolo Mondiali 2018, uno smartwatch Hublot sarà al polso degli arbitri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali 2018 : tutte le partite in chiaro su Canale 5 - Italia 1 e 20. Gialappa’s su Mediaset Extra. Ecco il calendario : Mondiali 2018 Mediaset ha messo a punto il palinsesto per i Mondiali 2018, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. La tv del Biscione, che per la prima volta nella sua storia si è assicurata i diritti per trasmettere la più importante competizione di calcio riservata alle Nazionali, trasmetterà tutte le 64 partite in chiaro su tre canali: Canale 5, Italia 1 e 20, ai quali si aggiunge anche Mediaset Extra con la Gialappa’s ...

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Svezia in DIRETTA. Azzurri per l’impresa contro la corazzata scandinava : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match della dodicesima sessione dei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas (Stati Uniti). Gli Azzurri sono reduci dalla bella vittoria con la Cina e cercheranno l’impresa contro i vicecampioni olimpici della Svezia. La squadra capitanata dal veterano skip Niklas Edin è arrivata a questa rassegna iridata come grande favorita e sta rispettando il pronostico, trovandosi in testa alla ...

Vela - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si comincia già dai Mondiali di Aarhus 2018 : La World Sailing, la Federazione Internazionale della Vela, ha stabilito i criteri di qualificazione per le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. In Giappone gareggeranno dieci categorie, le stesse presenti a Rio: cinque categorie maschili, di cui due tre singole (RS:X, Laser, Finn) e due doppie (470, 49er), e quattro femminili, di cui due singole (RS:X, Laser Radial) e due doppie (470, 49er FX), più la classe mista (Nacra 17). Rispetto a Rio non è ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia travolge la Cina per 11-5 e resta in corsa per i playoff. La Norvegia supera la Svezia e la raggiunge al comando : Arriva una vittoria fondamentale per l’Italia ai Mondiali di Curling maschile, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti). La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Andrea Pilzer e Daniele Ferrazza ha sconfitto nettamente la Cina di Zou Dejia per 11-5 e tiene quindi vivo il sogno dei play-off. Gli azzurri hanno iniziato subito al meglio la partita, sfruttano bene l’hammer e aprendo con due punti, poi hanno rubata la ...

Taekwondo - Mondiali Juniores 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Tunisia sarà il teatro del Taekwondo a cavallo tra le due settimane successive alle festività pasquali. Hammamet, infatti, si prepara ad ospitare sia il torneo di qualificazione per gli Youth Olympic Games 2018 di Buenos Aires sia i Mondiali Juniores 2018, a loro volta qualificanti per gli YOG. I migliori giovanissimi atleti delle varie categorie in ambito internazionale andranno a caccia delle medaglie iridate per dare linfa al proprio ...

Curling - Mondiali 2018 : Italia sconfitta dalla Svizzera per 6-5 all’ultimo end : Arriva la quarta sconfitta per l’Italia ai Mondiali di Curling maschile, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti). La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Andrea Pilzer e Daniele Ferrazza è stata sconfitta all’ultimo end dalla Svizzera dello skip Marc Pfister con il punteggio di 6-5. Avvio estremamente equilibrato con un punto per parte nei primi quattro end. Nella quinta mano Mosaner sceglie di fare mano nulla e si ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : Italia campione del mondo nella spada femminile! Azzurri di bronzo al maschile : Arrivano altre due medaglie azzurre nella spada ai Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Verona. L’Italia conquista la medaglia d’oro nella gara a squadre femminile Under 20 e il bronzo in quella maschile. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Partiamo dalla gara femminile, dove Federica Isola, Beatrice Cagnin, Eleonora De Marchi ed Alessandra Bozza si laureano campionesse del mondo grazie alla ...

Boxe - tutti i match Mondiali di aprile 2018 : presentazione e dettagli Video : Il mese di marzo è stato letteralmente esaltante per la #Boxe mondiale, con i combattimenti di Deontay Wilder ed Anthony Joshua che hanno conservato i rispettivi titoli dei pesi massimi Joshua ha aggiunto alla sua ricca collezione anche quello versione WBO e che, pertanto, si avvicinano all'atteso scontro tra Titani ancora da fissare [Video]. Al di la' dei pesi massimi, si sono disputati altri match certamente avvincenti che hanno consegnato al ...

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Svizzera in DIRETTA. Azzurri a caccia della vittoria per sognare i playoff : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match della nona sessione dei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas (Stati Uniti). Una sfida fondamentale per gli Azzurri, che hanno bisogno di una vittoria per continuare a sognare il passaggio ai play-off. Infatti Italia e Svizzera sono appaiate in classifica al nono posto con una vittoria e tre sconfitte e la gara odierna sarà quindi uno scontro diretto potenzialmente decisivo. ...