Moldie in radio da Venerdì 23 Marzo con il nuovo singolo ' Love to be free' | Hit Factory

Moldie in radio da Venerdì 23 Marzo con il nuovo singolo “Love to be free” : ALL MUSIC NEWS Moldie in radio da Venerdì 23 Marzo con il nuovo singolo “Love to be free” Conosciuta come artista pop per antonomasia, Moldie si impone in questa canzone con uno stile irriverente e sensuale sfociato nella dance. Ispiratasi a una frase celebre di Martin Luther King : “Love, make it stands for it’s right to be free”, Moldie tratta nel brano il tema intramontabile dell’amore come universale, incondizionato, senza ...