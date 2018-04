Modena | picchia a sangue amica in strada | fermato per tentato omicidio

Modena - picchia a sangue un’amica in strada e poi chiama la polizia : “L’ho uccisa” : Un 40enne italiano ha colpito con numerosi calci e pugni al volto una conoscente di 44 anni in mezzo alla strada, poco lontano dal centro storico di Modena. Non è chiaro il movente, ma si parla di “futili motivi”. La vittima è ricoverata in prognosi riservata.Continua a leggere