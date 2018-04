Milano : torna a maggio la Arch Week - focus su futuro e sostenibilità città - 2 - : ... un focus su fotografia, scienza e Architettura a cura di Paolo Rosselli, e ancora il padiglione e-ux Teatrino progettato da Matteo Ghidoni Salottobuono per e-ux Architecture e realizzato grazie al ...

Milano : torna a maggio la Arch Week - focus su futuro e sostenibilità città : Milano, 5 apr. (AdnKronos) - torna a Milano la Arch Week, dal 23 al 27 maggio: una settimana di eventi, promossa dal Comune di Milano, dal Politecnico, dalla Triennale, in collaborazione con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Con la seconda edizione della manifestazione, per cinque giorni Milano

Milano : torna a maggio la Arch Week - focus su futuro e sostenibilità città : Un programma di talk, dibattiti, spettacoli e proiezioni prenderà il via giovedì 24 con una lecture pubblica di Jacques Herzog. Dal confronto tra Milano e altre città internazionali, il programma con ...

Fabrizio Corona sfiora la rissa fuori a una discoteca di Milano : "Pezzo di m...Ti vengo a prendere a costo di tornare in galera" : Prima le minacce verbali, poi un calcio. Protagonista è Fabrizio Corona che, fuori a una nota discoteca di Milano in zona Garibaldi Porta Nuova, discute animatamente con una non meglio identificata persona. Come si vede nelle immagini esclusive di Milano Today, l'ex agente fotografico, a cui lo scorso 21 febbraio il giudice ha concesso l'affidamento terapeutico, inveisce e sfiora la rissa: "Ti vengo a prendere a costo di tornare in ...

Traffico di Pasquetta - operazione rientro Code alle frontiere e sulla Milano-Venezia Oggi sole - ma da domani torna la pioggia : sulla A4 coda tra Padova e Vicenza e 11 km di incolonnamenti nei pressi di Verona. Situazioni difficili in corrispondenza con le maggiori città e nei tratti verso il mare

Tornano Miart e Design Milano "caput mundi" sfida i record del 2017 : L'anno scorso hanno raccolto insieme oltre 550mila visitatori in città nel mese di aprile, turisti in arrivo da tutto il globo. Dal 13 al 15 torna Miart, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea, edizione numero 23. Come in una staffetta, dal 17 al 22 aprile il testimone passa al Salone del Mobile e al suo fuorisalone con installazioni, mostre ed eventi sparsi tra i distretti del Design, da Brera a zona Tortona, 5Vie, Lambrate, ...

Milano : da domenica torna orario notturno BikeMi : Milano, 30 mar. (AdnKronos) - Arriva la primavera e si allunga l'orario del BikeMi, il servizio di bike sharing di Milano. Da domenica, sarà riattivato l'orario notturno delle biciclette condivise a stallo fisso gestite da Clear Channel. Tutte le stazioni presenti in città saranno aperte fino alle 2

Addio alla Firenze del Giglio magico Milano torna capitale della politica : Dopo l'egemonia di Roma e la parentesi di Firenze caput mundi nella stagione di Matteo Renzi, con tutto il potere concentrato in pochi chilometri (e persone) attorno all'Arno, Milano è tornata al centro della politica nazionale. Uno scettro che, solo in questo caso, rispecchia anche la centralità economica della città, dove il Pil cresce a velocità doppia rispetto all'Italia, un modello di efficienza e concretezza da imitare per tutte le altre ...

“Fa’ la cosa giusta” torna a Milano : scuola - mobilità sostenibile e musei accessibili i temi chiave di questa edizione : Le sfide educative per una società più inclusiva, l’abitare green, l’abbigliamento e gli accessori realizzati con materiali riciclati o di riuso, oltre che giocattoli eco-compatibili, progetti di associazioni per la pace e la partecipazione attiva nella vita civile, ma anche street food, idee e servizi dedicati all’universo femminile e turismo accessibile e consapevole nel rispetto dell’ambiente e dei diritti dei popoli. Tutto questo e non ...

I Marlene Kunz tornano a Milano per un duplice appuntamento live : Giovedì 31 Maggio arriva “IL DOPPIO”, un evento speciale in compagnia dei Marlene Kuntz che tornano finalmente a milano per un duplice e imperdibile appuntamento live presso i Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16. Il celebre gruppo alternative rock arriva nel capoluogo lombardo con il suo primo concerto del 2018 in un club. Un evento esclusivo che vedrà nella stessa serata due set estremamente diversi tra loro, il primo in acustico, al piano ...

Antonio Albanese ritorna al cinema con con “Contromano” da Milano al Senegal in un continuo equilibrio tra realtà e follia. : Esce nelle sale giovedì 29 marzo il film di Antonio Albanese “Contromano” con Andrea Salerno e Stefano Bises. Mario Cavallaro (Antonio Albanese) si sveglia tutte le mattine nello stesso modo, nella stessa casa, nello stesso quartiere, nella stessa città, Milano. Ha appena compiuto cinquant’anni. Mario ama l’ordine, la precisione, la puntualità, il rispetto, il decoro, la voce bassa, lo stare ognuno al proprio posto. La sua vita si ...

Tornano a Milano i Green Fashion Awards : 'Vorremmo essere una bussola in questo lanciando linee guida su sostenibilità di prodotto, ma anche sociale, e sull'economia circolare del nostro sistema', ha aggiunto Capasa. Valori che soprattutto ...