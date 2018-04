Milano | Sala | sgombero via Cavezzali atteso e programmato

Expo - Sala prosciolto da abuso d'ufficio/ Ultime notizie : "il fatto non sussiste" - sindaco Milano "contento" : Expo, Sala prosciolto da abuso d'ufficio: per il gup di Milano, "il fatto non sussiste". Le accuse della procura e la reazione del primo cittadino. Le Ultime notizie.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:48:00 GMT)

Expo Milano - Sala prosciolto dall'accusa di abuso d'ufficio : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non commise nessun illecito quando fornì 6mila alberi per il sito di Rho-Pero, destinato all'Expo alle porte del capoluogo lombardo. Il gup di Milano ha infatti prosciolto il primo cittadino, allora numero uno dell'Esposizione Universale, dall'accusa di abuso d'ufficio. Stessa decisione anche per l'ex manager di Expo Angelo Paris, per la medesima accusa. Rinviati a giudizio invece gli altri 5 imputati.

Milano - Sala : "Necessario accelerare su blocco diesel" : Milano punta a diventare una città "carbon free". Lo stop ai veicoli diesel era già stato annunciato, ma ora si parla di una riduzione dei tempi. Le misure sul diesel, con l'anticipo di un anno, al 2019 dal 2020, del blocco totale agli Euro 4 sono"un'accelerazione necessaria". Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione della nuova sede di Sorgenia.Il primo cittadino ha precisato di aver messo in conto "le forti ...

Milano - il pane e il cinema : in sala clochard e abitanti del centro per film e dibattito : Appena le luci della sala si riaccendono sui titoli di coda che ancora scorrono, Silvano, commosso dalle scene finali del film, rimprovera bonariamente don Luca: «Questa volta hai voluto farmi ...

Parlamento : Sala - auguri a nuovi presidenti - li aspettiamo a Milano : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – “Congratulazioni ai nuovi presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico. Li aspettiamo presto a Milano”. Così in un tweet il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. L'articolo Parlamento: Sala, auguri a nuovi presidenti, li aspettiamo a Milano sembra essere il primo su Meteo Web.