Milano Poca autonomia da Roma impedisce upgrade

Milano-Sanremo 2018 - quanti soldi ha vinto Vincenzo Nibali? Un trionfo epocale - montepremi bassissimo! : Vincenzo NIbali si è consacrato ulteriormente vincendo la Milano-Sanremo 2018 grazie a un assolo indimenticabile sul Poggio che gli ha permesso di arrivare a braccia alzate sul traguardo di Via Roma. Lo Squalo ha così conquistato la Classicissima per la prima volta, la terza Monumento della carriera dopo essersi già imposto per due volte al Giro di Lombardia. L’impresa è letteralmente mitologica ed è già nell’antologia del grande ...