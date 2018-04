Milano Nuovo defibrillatore al Parco Trapezio

Foto e video dei 5 Seconds Of Summer a Milano per il 5SOS3 Tour - un grande show tra le hit passate e gli inediti del nuovo album : Ieri sera al Fabrique il grande concerto dei 5 Seconds Of Summer a Milano: sold out da settimane, lo show della band australiana ha registrato uno straordinario successo! La grinta e l'energia dei 5 Seconds Of Summer sono arrivate anche in Italia: la band si è esibita al Fabrique di Milano giovedì 29 marzo per l'unica data italiana del 5SOS3 Tour. In scaletta, tante hit che hanno segnato il loro debutto discografico negli anni passati e ...

Ruby ter - nuovo rinvio a giudizio per Berlusconi a Milano : Ruby ter, nuovo rinvio a giudizio per Berlusconi a Milano Il leader di FI andrà a processo insieme a 4 "olgettine" con l'accusa di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Si tratta di un filone dell'inchiesta , spacchettata nel 2016 tra diverse Procure. La difesa: "Dibattimento dimostrerà ...

Maneskin - tour/ Tris di date a Milano in attesa del nuovo disco : l'importante decisione della band : Maneskin in tour, dopo il secondo posto a X Factor il gruppo riparte dai club con una scelta sorprendente. Morirò da re sbarca nei club ed è pronta a convincere il pubblico.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 16:26:00 GMT)

Laura Pausini raddoppia a Milano e prepara il nuovo singolo : ... del successo che la sta travolgendo e dei progetti futuri: potete seguire l'intervista in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, in streaming su radioitalia.it, su Real Time e Dplay. Autore: ...

"Italian Airways" - nuovo vettore lungo raggio di base a Milano/Bergamo e "feederaggio" con Ryanair : Nasce una nuova compagnia aerea italiana col nome di "Italian Airways" con ambizioni di "Compagnia di bandiera" e obiettivi di collegamento a lungo raggio . "Italian Airways", creata dal Comandante ...

Milano : arriva 'Animals' e il nuovo zoo è tutto in peluche : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Laura Pausini hostess per un giorno : il nuovo album presentato sul volo Milano-Roma : Una conferenza stampa decisamente fuori le righe quella organizzata da Laura Pausini per presentare l'album "Fatti sentire". La cantante ha invitato i giornalisti sul volo Milano-Roma, tratta che fa...

Trenitalia : al via nuovo Frecciarossa Genova - Milano - Venezia (3) : (AdnKronos) - La partenza del Frecciarossa è programmata da Genova Brignole alle 6.58 e da Genova Piazza Principe alle 7.05 con arrivo a Milano Rogoredo alle 8.24, a Milano Centrale alle 8.35, a Venezia Santa Lucia alle 11.10. Il ritorno dal capoluogo veneto è alle 15.50, da Milano Centrale alle 18.

Trenitalia : al via nuovo Frecciarossa Genova - Milano - Venezia (2) : (AdnKronos) - Il nuovo collegamento giornaliero fra il capoluogo ligure e la città lagunare, oltre che a Milano, ferma a Brescia, Verona, Vicenza e Padova ed è stato progettato con orari compatibili con i servizi dei treni regionali. Si aggiunge ai 46 Frecciarossa che già oggi collegano Milano a Ven