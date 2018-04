Milano Municipio 5 | 7-15 aprile iniziative culturali | ludiche e musicali

Milano - Sala inaugura il Cam al Municipio 7 : inaugurato dal sindaco di Milano Sala e dal Presidente del Municipio 7 Marco Bestetti il nuovo Cam , Centro di Aggregazione Multifunzionale, di Quarto Cangino. Il primo cittadino milanese si è detto ...

Milano - capogruppo Lega nel municipio 5 passa a Forza Nuova. “Finalmente siamo nelle istituzioni milanesi” : Roberta Perrone, ex capogruppo della Lega del quinto municipio di Milano, aderisce ufficialmente a Forza Nuova. “Grazie a lei – ha esultato il segretario provinciale del movimento di estrema destra, Alfredo Durantini – per la prima volta Forza Nuova avrà un proprio rappresentante nelle istituzioni milanesi”. Sabato sarà ufficializzato il passaggio in una conferenza stampa, ma il cambio di casacca di Perrone, che preferisce non rispondere alle ...

Milano - Forza Nuova conquista un posto in Municipio 5. Anpi : "Oltraggio alla città" : Roberta Perrone, eletta con la Lega cambia casacca. Presentazione con il leader dell'ultradestra Roberto Fiore. L'associazione dei partigiani: "Vietate il suo...

Milano. Il Municipio 7 presenta lo spettacolo La vie en rose : In occasione della Festa della donna, il Municipio 7 di Milano presenta lo spettacolo “La vie en rose” che si terrà

Milano. Madre Bucchi in visita alla sede del Municipio 7 : Presso la sede del Municipio 7 di Milano, in via Anselmo da Baggio 55, sono stati accolti in visita gli

Milano. Carnevale ambrosiano al Municipio 7 fino al 17 febbraio : Anche quest’anno il Carnevale entra a colorare i cuori dei quartieri del Municipio 7. In collaborazione con le associazioni e le

Milano Municipio 5. Il mercato contadino la prima e terza domenica di ogni mese : La Confederazione italiana agricoltori – CIA Lombardia, con il patrocinio del Municipio 5 di Milano, realizza il progetto “La campagna

Milano. Il Municipio 5 celebra il Giorno del Ricordo : Il Municipio 5 di Milano invita la cittadinanza alla presentazione del libro “Foiba Rossa. Norma Cossetto. Storia di un’italiana” di