Milano e Torino | o Cortina | verso le Olimpiadi 2026 | regole e città candidate

Giochi invernali - per l'Italia candidate Cortina - Milano e Torino : Sono sette i Paesi di tre continenti diversi che hanno espresso il loro interesse per ospitare i Giochi olimpici invernali che si disputeranno nel 2026. Lo scrive in una nota il Comitato olimpico internazionale, che aggiunge anche come altre nazioni, Stati Uniti in testa, stiano considerndo l'opzione delle Olimpiadi del 2030.Per l'Italia in corsa sono Cortina d'Ampezzo, Milano e Torino. Ma ci sono poi Graz (Austria), Calgary (Canada), Sapporo ...

Olimpiadi Invernali 2026 : le città candidate. L’Italia con Milano - Torino e Cortina! Sette Nazioni si sono fatte avanti : Il CIO ha comunicato che Sette Nazioni hanno manifestato il proprio interesse a ospitare le Olimpiadi Invernali 2026. L’Italia si è fatta avanti con Cortina d’Ampezzo, Milano e Torino: si tratta solo di una dichiarazione di intenti e non di una candidatura finale, sarà poi il Coni a decidere ufficialmente quale città candidare definitivamente. Le avversarie dell’Italia sono quelle trapelate nelle ultime settimane: Graz ...

Olimpiadi invernali 2026 : Livigno lancia la sua candidatura e sfida Torino e Milano : Livigno propone la sua candidatura per le Olimpiadi invernali 2026 La prudenza e le incertezze che ruotano intorno alla doppia candidatura di Torino e Milano, inoltrata dal Coni al Cio nella giornata del 29 marzo, spingono il piccolo Tibet a lanciare una proposta shock, che riapre i giochi in una fase sicuramente delicata e in cui tutto può essere ancora deciso. “Riteniamo che Livigno sia lo sfondo perfetto per ospitare una manifestazione ...

Giochi invernali Milano Torino : lo sport non si fida dei Grillini : ... salvo poi arrendersi di fronte alla imperdonabile pochezza dell'impiantistica milanese, più vicina al terzo mondo dello sport che alle esigenze olimpiche. Così si è ripiegato sul più abbordabile ...

Olimpiadi Invernali 2026 : tutte le avversarie di Milano e Torino. L’Austria e Sion fanno paura - attenzione a Stoccolma : L’Italia spera di ospitare le Olimpiadi Invernali 2026: ieri il Coni ha ufficialmente presentato la propria lettera di intenti al Cio indicando Milano e Torino come possibili città sede dell’evento. La nostra Nazione punterà dunque sul capoluogo meneghino come capofila ma con diversi eventi che graviteranno anche sul Piemonte, senza escludere l’ipotesi di gare nelle Dolomiti visto quanto la Regione Veneto stia spingendo. La ...

Olimpiadi Invernali 2026 : tra Milano e Torino - tutte le possibili sedi di gara. Da Piazza Castello a Expo - da Bormio a Livigno : Il Coni ha manifestato l’intento di organizzare le Olimpiadi Invernali 2026 in Italia. Il massimo organo sportivo nazionale ha esposto al Cio il proprio interesse presentando le città di Milano e Torino. Oggi la Gazzetta dello Sport ha riportato quali potrebbero essere le varie sedi di gara per i 15 sport attualmente inseriti nel programma a cinque cerchi. CERIMONIA D’APERTURA: Il fascino di San Siro è davvero unico: 80mila ...

Olimpiadi Invernali 2026 : l’Italia sogna in grande con Milano e Torino. Possiamo organizzare i Giochi? Tra avversarie e sedi di gara : Il Coni ha ufficialmente manifestato il proprio interesse per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Giovanni Malagò ha fatto il nome delle città di Milano e Torino, in modo da evitare conflitti: il capoluogo meneghino dovrebbe essere il capofila mentre il capoluogo piemontese verrebbe coinvolto in diverse discipline. Tutto è ancora in alto mare visto che si deve ancora attendere la formazione di un nuovo Governo da cui poi ...

Coni candida Milano/Torino per le Olimpadi 2026. Zaia insiste per le Dolomiti. Si aspetta un Governo : L'Italia torna a sognare di ospitare una Olimpiade. Nel mirino i Giochi invernali del 2026. Il Coni ha infatti comunicato al Cio - in ottemperanza alla scadenza formale di fine mese indicata dal comitato presieduto da Thomas Bach - di voler proseguire il dialogo avviato nei mesi scorsi in una lettera che indica "la candidatura di Milano/Torino". Due città sulla carta, ma un'unica proposta, che potrebbe allargarsi anche ad altri territori, ...