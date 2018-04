Milano | censiti abitanti sgombero via Cavezzali | 70 stranieri in questura

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018), 5 apr. (AdnKronos) – Sono 70 gliaccompagnati in, a disposizione dell’ufficio Immigrazione per la valutazione del loro stato sul territorio nazionale, dopo lodella palazzina di via11. La polizia di Stato ha proceduto, su richiesta dell’autorità giudiziaria, a liberare gli appartamenti occupati abusivamente. Gli agenti hanno provveduto al censimento deglidelle unità abitative, occupate abusivamente, e si è proceduto al loro allontanamento d’intesa con i proprietari dei locali che provvederanno alla messa in sicurezza.Il servizio è stato predisposto dal questore Marcello Cardona, “allo scopo di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica” con un dispositivo coordinato che ha visto l’impiego dei nuclei di forza pubblica dislocati nelle vie adiacenti e degli agenti del ...