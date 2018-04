Milan | ufficiale il rinnovo di Gattuso | le parole di Fassone e del tecnico

calcioweb.eu

: #UltimOra #Milan, #Gattuso, ufficiale il rinnovo Contratto fino a giugno 2021 #SkySport - SkySport : #UltimOra #Milan, #Gattuso, ufficiale il rinnovo Contratto fino a giugno 2021 #SkySport - SiamoPartenopei : UFFICIALE - Gattuso rinnova con il Milan fino al 2021: c'è l'annuncio di Fassone - CalcioNapoli24 : -

(Di giovedì 5 aprile 2018)del contratto per Gennaroche si lega alfino al 2021, ecco ledelin conferenza stampa: “Mi è stata data quattro mesi fa, quest’occasione. Sono contento di allenare questa squadra, devo ringraziare i ragazzi e spero di continuare come questi quattro mesi. Speriamo di fare le cose per bene e riportare ildove è abituato a stare nella sua storia. Colgo l’occasione per un grandissimo in bocca al lupo per stare insieme fino al 2021”. Ecco ledi: “Comunico ufficialmente chesarà l’allenatore delper i prossimi tre anni. Scelto e fortemente voluto da Mirabelli, con Rino vogliamo impostare un lungo progetto”. L'articoloildi: ledie delsembra essere il primo su CalcioWeb.