Milan | rinnovo Gattuso | intesa raggiunta tra le parti | ecco i dettagli

Milan - Gattuso : "Non mi sono piaciute le parole di Leo. Rinnovo? Non è priorità" : "La priorità è il Milan, non il contratto di Rino Gattuso. Non mi piace perdere del tempo a parlare quando c'è un lavoro da fare. O siamo sicuri tutti quanti o si aspetta.Io mi sento grosse ...

Juventus-Milan - Gattuso : “Juventus macchina da guerra. Rinnovo? Sto c***o di contratto…” : Juventus-Milan, Gattuso- Rino Gattuso è pronto al big match di domani sera contro la Juventus. Il tecnico rossonero ha presentato la gara, soffermandosi sulla grande voglia del Milan di scendere in campo per fare una grande partita. Massimo rispetto per gli avversari accompagnato da grandi elogi per la formazione bianconera. Prima della conferenza, un ricordo […] L'articolo Juventus-Milan, Gattuso: “Juventus macchina da guerra. ...

Caressa : 'Juve e Milan ripartite dalla difesa. Gattuso? L'unico che non pensa al rinnovo' : Molto spesso, in passato, Juventus-Milan è stata sfida degli attacchi, tuttavia, in questa stagione il primato della Juventus passa dalla solidità difensiva ritrovata dopo la sfida contro la Samp. Lo ...

Milan - Mirabelli : 'Il rinnovo di Gattuso nell'uovo di Pasqua' : MONTICELLI BRUSATI , BRESCIA, - 'Oggi non c'è nessun problema, ci stiamo preparando per il regalo di Pasqua. Aprendo il nostro uovo troveremo sicuramente il rinnovo di Gattuso' . Così il ds del Milan ,...

