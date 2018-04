Milan-Inter | le pagelle | Icardi sbaglia due gol già fatti | ecco il migliore

Blastingnews

(Di giovedì 5 aprile 2018) È terminato poco fa il derby dio traedVIDEO, valido per il recupero della ventisettesima giornata di campionato, rinviata lo scorso 4 marzo per la scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Le due squadre hanno chiuso sullo 0-0, un pareggio che fa comodo all'#, che sale a 59 punti, resta in zona Champions, accorcia sulla Roma, allunga sulla Lazio e resta a otto punti di vantaggio proprio sui rossoneri, con gli scontri diretti a favore della squadra di Luciano Spalletti. La partita - Un primo tempo che vede l'giocare meglio e sfiorare più volte il gol con due occasioni di Marcelo Brozovic e un tiro di Antonio Candreva, centrale e facilmente respinto da Donnarumma. Il #si rende pericoloso in una sola circostanza con il tiro di Bonucci, che vede una grandissima parata di Handanovic. Al 38' i nerazzurri passano in vantaggio con ...