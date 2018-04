Milan-Inter | derby da record | quinto incasso di sempre in Italia

Inter - Spalletti dopo il Milan : "Guardo alle romane" : dopo il pareggio nel derby e il più otto mantenuto sul Milan, il tecnico nerazzurro si concentra sul duo Roma-Lazio

PAGELLE Milan Inter (0-0): Fantacalcio, i voti con i migliori e i peggiori a San Siro. Il derby Milanese di Serie A finisce a reti bianche ma i due tecnici non impressionano.

Milan - Conti operato/ "Sono carico - a settembre in campo" - nuovo intervento al ginocchio per l'ex Atalanta : Milan, Conti operato: il terzino ex Atalanta tornerà in campo nella prossima stagione dopo il nuovo intervento al ginocchio, ma non si perde d'animo e Continua a lottare.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:41:00 GMT)

Milan-Inter - il derby sorride ai nerazzurri. Oggi rinnova Gattuso : “Champions? Ci proveremo finchè…” : Milan-Inter- Uno 0-0 ricco di emozioni che a conti fatti sorride più all’Inter che al Milan. I nerazzurri restano a +8 dai rossoneri, ma dovranno difendersi concretamente dall’attacco della Lazio al quarto posto. Il Milan è apparso leggermente disordinato, pur confermando la grande voglia e la grande determinazione nel raggiungere il risultato. Lo stesso Gattuso […] L'articolo Milan-Inter, il derby sorride ai nerazzurri. Oggi ...

Milan-Inter : fuorigioco di una scarpa - giusto annullare il gol : ROMA - Più che sufficiente il derby di Di Bello . ANNULLATO/1 - E' il VAR , nella control room Valeri e Schenone, ad annullare la rete di Icardi . Sul passaggio di Candreva , infatti, l'argentino ha ...

Video Milan Inter (0-0): gli highlights della partita che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza. Derby della Madonnina intenso ma senza gol, una rete annullata a entrambe le squadre

Milan-Inter, le pagelle: Icardi sbaglia due gol già fatti, ecco il migliore. È terminato poco fa il derby di Milano tra Milan ed Inter, valido per il recupero della ventisettesima giornata di campionato, rinviata lo scorso 4 marzo per la scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Le due squadre hanno chiuso sullo 0-0, un pareggio che fa comodo all'Inter, che sale a 59 punti, resta in zona Champions, accorcia sulla Roma, allunga sulla Lazio e resta a otto punti di vantaggio proprio sui rossoneri

Stavolta Icardi grazia il Milan. L'Inter fa il pieno di rimpianti : Pari ricco di errori a San Siro, i nerazzurri restano al 4º posto. Spalletti: 'Più cattiveria'. Gattuso: 'Mi tengo stretto il punto' Doveva essere il derby della qualità ritrovata e invece Milan-...

Milan-Inter - top e flop del derby : Brozovic - che numeri! Suso è in gabbia : Inter più propositiva e potenzialmente letale, Milan attento ma spuntato in avanti: il derby di ritorno va in archivio con uno 0-0 che piace solo ai nerazzurri. Per una sera, si sussurrerà nei bar ...

Icardi sprecone - Milan-Inter finisce pari : A San Siro davanti a quasi 80milan spettatori Milan-Inter finisce 0 a 0. La stracittadina milanese era attesa con grandi aspettative, per vero, ha consegnato agli occhi dei tifosi il perché le due ...

Icardi - due errori incredibili : Milan-Inter finisce 0-0|Le foto Champions : Barça-Roma 3-0 : Partita equilibrata e nervosa, protagonista il capitano nerazzurro che si vede negare un gol dalla Var e ne sbaglia due a porta vuota. Fallito il sorpasso alla Roma

Pagelle Milan-Inter: difese insuperabili, Icardi sprecone

Milan-Inter - Gattuso : 'I nerazzurri meritavano di più. Il contratto? Arriverà - ho parlato con la società' : Il Milan non riesce ad accorciare sul quarto posto e resta a -8 dall'Inter. Un derby che soddisfa a metà Gennaro Gattuso, che commenta con grande onestà il match ai microfoni di Sky Sport: "L'Inter ha giocato meglio di noi e meritava di più. Noi a livello qualitativo abbiamo fatto un passo indietro, invece tatticamente la squadra mi è piaciuta molto. Abbiamo avuto qualche ...