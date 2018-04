Milan | Gattuso non le manda a dire | ecco con chi ce l' ha

Gattuso a un passo dal rinnovo col Milan : MilanO - Gattuso è sempre più vicino al rinnovo del contratto col Milan, che guiderà dunque anche nella prossima stagione. La fumata bianca è attesa nelle prossime ore e la base dell'accordo è pronta: ...

Gattuso-Milan - firma sul rinnovo nelle prossime ore : i dettagli : NEWS MILAN Gennaro Gattuso nelle prossime ore firmerà il nuovo contratto con il club rossonero. Le ultime indiscrezioni di Sky Sport confermano che ormai è fatta. A Milanello c'è stato un incontro tra Rino e Marco Fassone nelle ore precedenti al derby. E' stato trovato un accordo per un prolungamento fino al 2021. Il Milan da ...

Milan - OGGI FIRMA GATTUSO : CIFRE E DETTAGLI DEL RINNOVO : Dopo l'accordo verbale raggiunto da tempo con Mirabelli, Rino ha completato l'intesa con la proprietà: secondo Sky Sport , sarà FIRMA nelle prossime ore fino al giugno 2021, triennale in arrivo per ...

Milan - rinnovo Gattuso : intesa raggiunta tra le parti - ecco i dettagli Video : Il derby contro l'Inter doveva rappresentare il match della svolta per il #Milan di Gennaro #Gattuso: solo vincendo contro i nerazzurri, la squadra rossonera avrebbe potuto rilanciarsi concretamente in chiave quarto posto. La sfida di San Siro tra rossoneri e nerazzurri però, si è conclusa sul punteggio di 0-0 [Video], con l'Inter di Spalletti che può recriminare per le tante occasioni sprecate, soprattutto da Mauro Icardi. A gridare vendetta ...

Milan - rinnovo Gattuso : intesa raggiunta tra le parti - ecco i dettagli : Il derby contro l'Inter doveva rappresentare il match della svolta per il Milan di Gennaro Gattuso: solo vincendo contro i nerazzurri, la squadra rossonera avrebbe potuto rilanciarsi concretamente in chiave quarto posto. La sfida di San Siro tra rossoneri e nerazzurri però, si è conclusa sul punteggio di 0-0, con l'Inter di Spalletti che può recriminare per le tante occasioni sprecate, soprattutto da Mauro Icardi. A gridare vendetta per i ...

Milan-Inter - Gattuso : 'I nerazzurri meritavano di più. Il contratto? Arriverà - ho parlato con la società' : Il Milan non riesce ad accorciare sul quarto posto e resta a -8 dall'Inter. Un derby che soddisfa a metà Gennaro Gattuso, che commenta con grande onestà il match ai microfoni di Sky Sport: "L'Inter ha giocato meglio di noi e meritava di più. Noi a livello qualitativo abbiamo fatto un passo indietro, invece tatticamente la squadra mi è piaciuta molto. Abbiamo avuto qualche ...

Milan - Gattuso : "L'Inter meritava... Kalinic? E' anche colpa mia" : I miei giocatori sono i migliori al mondo, dobbiamo mettere sul tavolo la nostra professionalità e aspettarli". gasport

Milan-Inter 0-0 - Icardi sbaglia due gol incredibili - si complica la strada Champions per Gattuso : tutto facile per il Torino [FOTO] : 1/32 LaPresse ...

Milan : Abbiati - Gattuso ha fame inizi : In area pochi si muovonocome lui ha detto a Premium Sport Abbiati -. Manca ungiocatore di livello internazionale a questo Milan, comesostiene Bonucci? Siamo una squadra giovane, stiamo facendo ...

Milan-Inter : Gattuso punta su Cutrone : ANSA, - MILANO, 04 APR - Gattuso sceglie Patrick Cutrone per guidare l'attacco del Milan nel derby: il 20enne vince il ballottaggio con Kalinic e sarà supportato da Suso e Calhanoglu. In mezzo al ...

Milan - Abbiati : 'Gara fondamentale per la Champions. Icardi è tra i migliori al mondo. Su Donnarumma e Gattuso...' : Il club manager del Milan , Christian Abbiati , ha parlato ai microfoni di Premium Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida tra i rossoneri e l' Inter : 'Come si vive il derby da dirigente? E' totalmente diverso. Quando sono in panchina continuo a camminare perché sento ...

Milan-Inter - formazioni : Gattuso sceglie Cutrone - Spalletti non cambia : Gattuso si affida a Montolivo, nei nerazzurri per la quarta volta consecutiva lo stesso 11. Squadre in campo alle 18.30 a San Siro e su Sky Sport 1HD e Premium Sport 2

Milan - tutti i motivi del ritardo sul rinnovo per Gattuso : Tuttosport e Corriere dello sport hanno provato ad avanzare delle possibili cause che hanno portato al ritardo per il rinnovo di Gattuso, annunciato da Mirabelli qualche giorno fa. l'accordo, 2 milioni di euro l'anno fino al 30 ...

Milan - stoccata di Gattuso sul rinnovo non casuale : non firma perché... : Secondo Sky Sport , non è casuale la stoccata di Rino Gattuso sul rinnovo ancora non arrivato. 'O siamo convinti tutti o si aspetta e poi vedremo', le sue parole portano a un'interpretazione: tutte le parti della ...