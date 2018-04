Milan | Gattuso firma il rinnovo fino al 2021

Milan - oggi il Gattuso-day : attesa per l'ufficialità sul rinnovo del contratto : ... VIDEO della partita: Icardi insolitamente sprecone Milan, la Champions League si allontana per Gattuso: con l'Inter vince la mediocrità Dove vedere Milan-Inter in diretta TV e streaming gratis oggi ...

Milan - Gattuso non le manda a dire : ecco con chi ce l'ha Video : Il #Milan da quando è stato affidato alle mani di Rino Gattuso non solo ha cambiato marcia, ma ha iniziato a respirare un'aria diversa. Indipendentemente da come finira' questo campionato, c'è la sensazione che il popolo Milanista abbia finalmente trovato un tecnico in cui riconoscersi. Uno che sa cosa significa avere il dna rossonero e che sta dimostrando di saperlo trasmettere ad un gruppo di buoni giocatori che, in avvio di stagione, dava ...

Milan - rinnovo Gattuso : intesa raggiunta tra le parti - ecco i dettagli : Il derby contro l'Inter doveva rappresentare il match della svolta per il Milan di Gennaro Gattuso: solo vincendo contro i nerazzurri, la squadra rossonera avrebbe potuto rilanciarsi concretamente in chiave quarto posto. La sfida di San Siro tra rossoneri e nerazzurri però, si è conclusa sul punteggio di 0-0, con l'Inter di Spalletti che può recriminare per le tante occasioni sprecate, soprattutto da Mauro Icardi. A gridare vendetta per i ...

Milan-Inter - Gattuso : 'I nerazzurri meritavano di più. Il contratto? Arriverà - ho parlato con la società' : Il Milan non riesce ad accorciare sul quarto posto e resta a -8 dall'Inter. Un derby che soddisfa a metà Gennaro Gattuso, che commenta con grande onestà il match ai microfoni di Sky Sport: "L'Inter ha giocato meglio di noi e meritava di più. Noi a livello qualitativo abbiamo fatto un passo indietro, invece tatticamente la squadra mi è piaciuta molto. Abbiamo avuto qualche ...

Milan - Gattuso : "L'Inter meritava... Kalinic? E' anche colpa mia" : I miei giocatori sono i migliori al mondo, dobbiamo mettere sul tavolo la nostra professionalità e aspettarli". gasport

Milan : Abbiati - Gattuso ha fame inizi : In area pochi si muovonocome lui ha detto a Premium Sport Abbiati -. Manca ungiocatore di livello internazionale a questo Milan, comesostiene Bonucci? Siamo una squadra giovane, stiamo facendo ...

Milan-Inter : Gattuso punta su Cutrone : ANSA, - MILANO, 04 APR - Gattuso sceglie Patrick Cutrone per guidare l'attacco del Milan nel derby: il 20enne vince il ballottaggio con Kalinic e sarà supportato da Suso e Calhanoglu. In mezzo al ...