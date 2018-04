Milan-Gattuso | ci siamo | c' è la firma sul rinnovo fino al 2021

Milan - ufficiale : Gattuso rinnova fino al 2021 : L'ex centrocampista rossonero e della nazionale è subentrato a stagione in corso a Vinenzo Montella sulla panchina del club Milanese. L'articolo Milan, ufficiale: Gattuso rinnova fino al 2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - è ufficiale : Gattuso rinnova fino al 2021 : ROMA - Mancava soltanto l'ufficialità, adesso è arrivata anche quella. Rino Gattuso ha rinnovato con il Milan fino al giugno del 2021. 'Grazie per l'opportunità. Senza Fassone e Mirabelli non sarei ...

Gattuso 2021 : il Milan prepara così il suo futuro : Il nuovo contratto, la fiducia, il progetto per il prossimo triennio. I perché della scelta rossonera

Milan - ufficiale il rinnovo di Gattuso : le parole di Fassone e del tecnico : rinnovo del contratto per Gennaro Gattuso che si lega al Milan fino al 2021, ecco le parole del tecnico in conferenza stampa: “Mi è stata data quattro mesi fa, quest’occasione. Sono contento di allenare questa squadra, devo ringraziare i ragazzi e spero di continuare come questi quattro mesi. Speriamo di fare le cose per bene e riportare il Milan dove è abituato a stare nella sua storia. Colgo l’occasione per un grandissimo in ...

Milan - il triste retroscena di Gattuso : “ecco perchè non ha giocato André Silva” : Il Milan è reduce dal pareggio nel derby contro l’Inter, occasione sprecata per rientrare in corsa per la Champions League. Non ha preso parte al match l’attaccante Andrè Silva, ecco il triste retroscena di Gattuso: “Non ho pensato alle due punte oggi, perché subire un’altra sconfitta sarebbe stato a livello mentale. Ho pensato solo al bene della squadra. Oggi è morto il nonno di André Silva, quindi non mi sembrava il caso di ...

Milan - Gattuso firma il rinnovo fino al 2021. Tra poco l'annuncio : Rino Gattuso oggi firmerà il rinnovo fino al 2021, ovviamente aumentando lo stipendio attuale, i 120mila euro concordati in estate per la Primavera. Tra poco l'annuncio della società. Stando alle ...

Milan-Gattuso - ci siamo quasi : rinnovo di contratto fino al 2021 : Il Milan di Gennaro Gattuso non è riuscito a battere l'Inter di Spalletti nel 168esimo derby della Madonnina. I rossoneri hanno ottenuto un punto prezioso visto che sono stati i nerazzurri ad avere le maggiori chance per poter segnare con Icardi che si è divorato due reti facili facili e con il Var che ha annullato un gol, sempre al capitano dell'Inter, per un fuorigioco millimetrico su assist di Candreva.Gattuso, a fine partita e incalzato dai ...

Milan - è il giorno del rinnovo di Gattuso triennale da due milioni a stagione : MilanO - Dopo il ciclo di ferro con Juventus e Inter, concluso con un punto in due partite, arriva il giorno del rinnovo del contratto di Gattuso. Oggi pomeriggio l'allenatore rossonero sarà a Casa ...

Milan - Gattuso avrà potere decisionale sul mercato : Rino Gattuso ha convinto tutti, anche Marco Fassone che ha dato il via al rinnovo che verrà formalizzato nella giornata di oggi. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello sport , Rino andrà a guadagnare circa 2 milioni di euro a stagione e avrà potere decisionale sul mercato.

Milan - oggi Gattuso rinnova il contratto : ANSA, - MilanO, 5 APR - Si è sbloccata la trattativa per il rinnovo del contratto fra Rino Gattuso e il Milan. All'indomani del derby pareggiato contro l'Inter, nel pomeriggio il quarantenne ...

Milan-Inter - il derby sorride ai nerazzurri. Oggi rinnova Gattuso : “Champions? Ci proveremo finchè…” : Milan-Inter- Uno 0-0 ricco di emozioni che a conti fatti sorride più all’Inter che al Milan. I nerazzurri restano a +8 dai rossoneri, ma dovranno difendersi concretamente dall’attacco della Lazio al quarto posto. Il Milan è apparso leggermente disordinato, pur confermando la grande voglia e la grande determinazione nel raggiungere il risultato. Lo stesso Gattuso […] L'articolo Milan-Inter, il derby sorride ai nerazzurri. Oggi ...

Milan-Gattuso - accordo : superati gli ultimi ostacoli : Milan-Gattuso, accordo, i rossoneri hanno sciolto gli ultimi dubbi e deciso di puntare per la prossima stagione e non solo su Ringhio, le parti si sono incontrate prima del derby e hanno raggiunto l’intesa, nelle prossime ore Gattuso firmerà il rinnovo del contratto fino al 2021. Si tratta di una scelta logica quella del Milan, l’ex centrocampista ha dimostrato di meritarsi la conferma, dopo l’esonero di Montella la squadra è ...

Milan - Gattuso oggi rinnova : MilanO - Dopo le schermaglie degli ultimi giorni, oggi potrebbe essere il giorno giusto per annunciare il rinnovo del contratto di Rino Gattuso . Nel momento in cui, di fatto, il Milan si trova ...

Milan - Gattuso firma il rinnovo fino al 2021 : Rino Gattuso oggi pomeriggio sarà a Casa Milan. Porterà una penna. L'idea è di firmare il rinnovo con il Milan fino al 2021, ovviamente aumentando lo stipendio attuale, i 120mila euro concordati in ...