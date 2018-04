Milan | Gattuso avrà potere decisionale sul mercato

Milan - oggi Gattuso rinnova il contratto : ANSA, - MilanO, 5 APR - Si è sbloccata la trattativa per il rinnovo del contratto fra Rino Gattuso e il Milan. All'indomani del derby pareggiato contro l'Inter, nel pomeriggio il quarantenne ...

Milan-Inter - il derby sorride ai nerazzurri. Oggi rinnova Gattuso : “Champions? Ci proveremo finchè…” : Milan-Inter- Uno 0-0 ricco di emozioni che a conti fatti sorride più all’Inter che al Milan. I nerazzurri restano a +8 dai rossoneri, ma dovranno difendersi concretamente dall’attacco della Lazio al quarto posto. Il Milan è apparso leggermente disordinato, pur confermando la grande voglia e la grande determinazione nel raggiungere il risultato. Lo stesso Gattuso […] L'articolo Milan-Inter, il derby sorride ai nerazzurri. Oggi ...

Milan-Gattuso - accordo : superati gli ultimi ostacoli : Milan-Gattuso, accordo, i rossoneri hanno sciolto gli ultimi dubbi e deciso di puntare per la prossima stagione e non solo su Ringhio, le parti si sono incontrate prima del derby e hanno raggiunto l’intesa, nelle prossime ore Gattuso firmerà il rinnovo del contratto fino al 2021. Si tratta di una scelta logica quella del Milan, l’ex centrocampista ha dimostrato di meritarsi la conferma, dopo l’esonero di Montella la squadra è ...

Milan - Gattuso oggi rinnova : MilanO - Dopo le schermaglie degli ultimi giorni, oggi potrebbe essere il giorno giusto per annunciare il rinnovo del contratto di Rino Gattuso . Nel momento in cui, di fatto, il Milan si trova ...

Milan - Gattuso firma il rinnovo fino al 2021 : Rino Gattuso oggi pomeriggio sarà a Casa Milan. Porterà una penna. L'idea è di firmare il rinnovo con il Milan fino al 2021, ovviamente aumentando lo stipendio attuale, i 120mila euro concordati in ...

Milan - oggi il Gattuso-day : attesa per l'ufficialità sul rinnovo del contratto : ... VIDEO della partita: Icardi insolitamente sprecone Milan, la Champions League si allontana per Gattuso: con l'Inter vince la mediocrità Dove vedere Milan-Inter in diretta TV e streaming gratis oggi ...

Milan - contratto triennale per Gattuso : Come riportato da Sky Sport, pronto il rinnovo del contratto di Ringhio. Oggi Gattuso metterà la firma sul nuovo contratto: tre anni di contratto con un ingaggio pari a circa due milioni di euro a ...

Milan-Gattuso - affare fatto : oggi la firma sul rinnovo - : Dopo aver pareggiato, con qualche rischio di troppo, il derby, Gattuso, di fatto, conquista una vittoria ben più preziosa. Come riportato da Sky Sport, è stato trovato l'accordo per rinnovare il contratto dell'attuale allenatore del Diavolo. Negli ultimi giorni, come confermato dallo stesso Gattuso, sembrava essere nato qualche problema legato ...

Milan - Gattuso non le manda a dire : ecco con chi ce l'ha Video : Il #Milan da quando è stato affidato alle mani di Rino Gattuso non solo ha cambiato marcia, ma ha iniziato a respirare un'aria diversa. Indipendentemente da come finira' questo campionato, c'è la sensazione che il popolo Milanista abbia finalmente trovato un tecnico in cui riconoscersi. Uno che sa cosa significa avere il dna rossonero e che sta dimostrando di saperlo trasmettere ad un gruppo di buoni giocatori che, in avvio di stagione, dava ...

Gattuso a un passo dal rinnovo col Milan : MilanO - Gattuso è sempre più vicino al rinnovo del contratto col Milan, che guiderà dunque anche nella prossima stagione. La fumata bianca è attesa nelle prossime ore e la base dell'accordo è pronta: ...

Gattuso-Milan - firma sul rinnovo nelle prossime ore : i dettagli : NEWS MILAN Gennaro Gattuso nelle prossime ore firmerà il nuovo contratto con il club rossonero. Le ultime indiscrezioni di Sky Sport confermano che ormai è fatta. A Milanello c'è stato un incontro tra Rino e Marco Fassone nelle ore precedenti al derby. E' stato trovato un accordo per un prolungamento fino al 2021. Il Milan da ...

Milan - OGGI FIRMA GATTUSO : CIFRE E DETTAGLI DEL RINNOVO : Dopo l'accordo verbale raggiunto da tempo con Mirabelli, Rino ha completato l'intesa con la proprietà: secondo Sky Sport , sarà FIRMA nelle prossime ore fino al giugno 2021, triennale in arrivo per ...

Milan - rinnovo Gattuso : intesa raggiunta tra le parti - ecco i dettagli Video : Il derby contro l'Inter doveva rappresentare il match della svolta per il #Milan di Gennaro #Gattuso: solo vincendo contro i nerazzurri, la squadra rossonera avrebbe potuto rilanciarsi concretamente in chiave quarto posto. La sfida di San Siro tra rossoneri e nerazzurri però, si è conclusa sul punteggio di 0-0 [Video], con l'Inter di Spalletti che può recriminare per le tante occasioni sprecate, soprattutto da Mauro Icardi. A gridare vendetta ...

Milan - rinnovo Gattuso : intesa raggiunta tra le parti - ecco i dettagli : Il derby contro l'Inter doveva rappresentare il match della svolta per il Milan di Gennaro Gattuso: solo vincendo contro i nerazzurri, la squadra rossonera avrebbe potuto rilanciarsi concretamente in chiave quarto posto. La sfida di San Siro tra rossoneri e nerazzurri però, si è conclusa sul punteggio di 0-0, con l'Inter di Spalletti che può recriminare per le tante occasioni sprecate, soprattutto da Mauro Icardi. A gridare vendetta per i ...