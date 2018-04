Milan | è ufficiale | Gattuso rinnova fino al 2021

Milan - ufficiale : Gattuso rinnova fino al 2021 : L'ex centrocampista rossonero e della nazionale è subentrato a stagione in corso a Vinenzo Montella sulla panchina del club Milanese. L'articolo Milan, ufficiale: Gattuso rinnova fino al 2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - ufficiale il rinnovo di Gattuso : le parole di Fassone e del tecnico : rinnovo del contratto per Gennaro Gattuso che si lega al Milan fino al 2021, ecco le parole del tecnico in conferenza stampa: “Mi è stata data quattro mesi fa, quest’occasione. Sono contento di allenare questa squadra, devo ringraziare i ragazzi e spero di continuare come questi quattro mesi. Speriamo di fare le cose per bene e riportare il Milan dove è abituato a stare nella sua storia. Colgo l’occasione per un grandissimo in ...

Milan - INFORTUNIO ANDREA CONTI/ Il comunicato ufficiale : forte trauma distorsivo - niente rottura del crociato : MILAN, INFORTUNIO ANDREA CONTI: il terzino ha interroto la seduta d'allenamento di oggi ed è stato subito accompagnato in infermeria. Grande apprensione in casa rossonera.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 17:11:00 GMT)

Milan - ora è ufficiale : la Procura indaga sulla vendita a Yonghong Li. E spuntano i nomi di possibili nuovi acquirenti : La Procura di Milano indaga sulla vendita del Milan. Il dipartimento guidato dal Procuratore aggiunto Fabio De Pasquale ha aperto un fascicolo ‘modello 45‘, dove ha raccolto il rapporto della Guardia di Finanza che contiene tre ‘sos’. Al momento, secondo quanto risulta all’Ansa, non sarebbero state effettuate rogatorie o altre attività d’indagine. Le ‘sos’ sono segnalazioni che banche, intermediari ...

Milan-Inter - ufficiale : ecco la data di recupero del derby : Milan-Inter, ufficiale: ecco la data di recupero del derby, cresce sempre di più l’attesa per la gara tra Milan ed Inter valida per la zona Champions League, partita quindi molto importante per le prime quattro posizioni, definita la data del recupero. “Il Commissario della Lega Serie A, ad integrazione del Comunicato ufficiale n. 184 del 9 marzo 2018, dispone che la gara MILAN – INTER venga recuperata mercoledì 4 aprile 2018, con ...

Milan - ufficiale : rinnovata la partnership con Nutrilite : Si tratta di un progetto unico nel mondo dello sport per durata, continuità e portata degli attori coinvolti, che vede due leader mondiali Nutrilite e Milan lavorare fianco a fianco per porre l'...

Ufficiale - il Milan annuncia un accordo pluriennale con PUMA a partire da luglio 2018 : Il club rossonero ha annunciato la nuova partnership, che prenderà il via a partire dalla nuova stagione 2018/2019. L'articolo Ufficiale, il Milan annuncia un accordo pluriennale con PUMA a partire da luglio 2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.