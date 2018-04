Milan | è il giorno del rinnovo di Gattuso triennale da due milioni a stagione

Balotelli diventa 'procuratore per un giorno' per il suo Milan Video : 4 Mario Balotelli sempre lui, un ragazzo passionale ed emotivo nel bene e nel male che ha lasciato il segno ovunque ha giocato, ma che conserva dentro di se una fede calcistica che nutre fin da quando era bambino: il #Milan. I colori rossoneri per Mario rappresentano il sogno che ogni bambino sostiene da quando inizia ad avvicinarsi al calcio ed inizia a mostrare le proprie preferenze tifando per una squadra. In tal senso, a nulla ...

Balotelli diventa 'procuratore per un giorno' per il suo Milan : Mario Balotelli sempre lui, un ragazzo passionale ed emotivo nel bene e nel male che ha lasciato il segno ovunque ha giocato, ma che conserva dentro di se una fede calcistica che nutre fin da quando era bambino: il Milan. I colori rossoneri per Mario rappresentano il sogno che ogni bambino sostiene da quando inizia ad avvicinarsi al calcio ed inizia a mostrare le proprie preferenze tifando per una squadra. In tal senso, a nulla vale giocare in ...

STRAMilanO 2018/ Streaming video e diretta Rai : foto - un tappeto di gente in un giorno di sole (25 marzo) : diretta STRAMILANO 2018: Streaming video Rai.tv. Orario, percorso e vincitore della mezza maratona tradizionale e affascinante che si corre lungo le strade del capoluogo lombardo(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 08:51:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari il giorno dopo il tonfo di Facebook (20 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non avrà molti dati macroeconomici con cui confrontarsi, salvo l'indice Zew tedesco. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 03:27:00 GMT)

Milano-Sanremo 2018 - domani è il giorno (sabato 17 marzo). Programma - orari e tv. Come seguirla in tempo reale : domani 17 marzo si correrà la Milano-Sanremo 2018, la Classicissima per antonomasia, una Monumento imperdibile per tutti gli appassionati, un grande evento per tutti i ciclisti che sognano di imporsi in una delle gare più storiche di tutto il calendario. La corsa più lunga del mondo, con i suoi 291 chilometri tra il capoluogo meneghino e la città dei fiori, impegnerà tutto il gruppo per circa 7 ore: si pedala nel mito e nella leggenda, si sogna ...

Laura Pausini hostess per un giorno. Ecco come ha intrattenuto i viaggiatori del volo Milano-Roma : Presentazione ad alta quota per Laura Pausini che ha scelto il volo Milano Roma per presentare l’album “Fatti sentire”. L'articolo Laura Pausini hostess per un giorno. Ecco come ha intrattenuto i viaggiatori del volo Milano-Roma proviene da Il Fatto Quotidiano.

Milano. Imposta di soggiorno : accordo tra Comune e Airbnb : È stato siglato l’accordo tra Comune di Milano e Airbnb che regola la modalità di riscossione dell’Imposta di soggiorno e

Milano : accordo tra Comune e Airbnb su tassa di soggiorno : Milano, 13 mar. (AdnKronos) – E’ stato siglato un accordo tra il Comune di Milano e Airbnb per regolare la riscossione dell’imposta di soggiorno. Airbnb raccoglierà e riverserà al Comune la tassa: in base alle stime del Comune è previsto un ulteriore incasso dalla tassa di soggiorno di tre milioni di euro.Per Alessandro Tommasi, Public Policy Manager di Airbnb Italia, l’accordo “è il risultato di un percorso di ...

Turismo Milano - Airbnb firma l'accordo con il Comune sulla tassa di soggiorno : Verrà versata direttamente nelle casse comunali ogni tre mesi. In base alle stime di Palazzo Marino previsto incasso di tre milioni

Derby - Milan-Inter non dovrebbe essere recuperata in un giorno feriale : L e regole sono scritte per essere rispettate. Ma qualche volta il buon senso può aiutare a non commettere degli errori legittimati dalle carte. Recuperare il Derby di Milano in un giorno feriale ...

Meteo - a Milano nevica per il terzo giorno consecutivo. Pioggia gelata - chiusi tratti di A26. Senazatetto muore a Mantova : L'Italia vive giorni difficili sul fronte Meteo. Torino e Milano oggi di nuovo sotto la neve. Per il capoluogo lombardo si tratta del terzo giorno consecutivo. Autostrade per l'Italia...