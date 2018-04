Milan | contratto triennale per Gattuso

Milan-Inter - Gattuso : 'I nerazzurri meritavano di più. Il contratto? Arriverà - ho parlato con la società' : Il Milan non riesce ad accorciare sul quarto posto e resta a -8 dall'Inter. Un derby che soddisfa a metà Gennaro Gattuso, che commenta con grande onestà il match ai microfoni di Sky Sport: "L'Inter ha giocato meglio di noi e meritava di più. Noi a livello qualitativo abbiamo fatto un passo indietro, invece tatticamente la squadra mi è piaciuta molto. Abbiamo avuto qualche ...

Milan - il ringhio di Gattuso : 'Nel derby come contro la Juventus. Il mio contratto non è un problema' : 'Dopo tanti anni nel derby ci si gioca qualcosa di importante. Sarà una grande partita, c'è grande rispetto da parte nostra, spero di ripetere la stessa partita fatta contro la Juventus'. Così Rino ...

Juventus-Milan - Gattuso : “Juventus macchina da guerra. Rinnovo? Sto c***o di contratto…” : Juventus-Milan, Gattuso- Rino Gattuso è pronto al big match di domani sera contro la Juventus. Il tecnico rossonero ha presentato la gara, soffermandosi sulla grande voglia del Milan di scendere in campo per fare una grande partita. Massimo rispetto per gli avversari accompagnato da grandi elogi per la formazione bianconera. Prima della conferenza, un ricordo […] L'articolo Juventus-Milan, Gattuso: “Juventus macchina da guerra. ...

Milan - pronto il contratto per blindare Cutrone : La società sta lavorando per il primo vero contratto di Patrick Cutrone: nessuna clausola per evitare sorprese di mercato

Milan - blindato il gioiello Cutrone : contratto per cinque anni : È fatta per il rinnovo di Patrick Cutrone con il Milan. Secondo Sky Sport, l' attaccante ventenne ha trovato l' accordo con la società di via Aldo Rossi per prolungare il suo contratto , scadenza attuale 2021, fino al 2023. La stagione di Cutrone è stata sicuramente ...

Milan-Reina - ci siamo : il portiere vestirà rossonero a giugno. Contratto triennale da… : Milan-Reina, ci siamo: il portiere vestirà rossonero a giugno. Contratto triennale da… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Reina- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, il Milan avrebbe comunicato al Napoli l’intenzione di mettere sotto Contratto Pepe Reina al termine del suo attuale ...

Milan - occhi puntati su Reus : contratto in scadenza nel 2019. Il piano Fassone-Mirabelli… : Milan, occhi puntati su Reus: contratto in scadenza nel 2019. Il piano Fassone-Mirabelli… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, occhi puntati SU Reus- Il Milan pensa al futuro e alla prossima finestra di calciomercato estiva. Secondo come riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport”, Fassone e Mirabelli starebbero analizzando la ...

Milan - ecco le cifre del contratto con Puma : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'accordo siglato ieri dal Milan con la Puma come nuovo sponsor tecnico avrà durata quinquennale con una parte fissa da 15 milioni di euro e bonus legati a risultati e vendite.

Milan - occhi puntati su Herrera : contratto in scadenza nel 2019. Serviranno 20-25 milioni : Milan, occhi puntati su Herrera: contratto in scadenza nel 2019. Serviranno 20-25 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, occhi puntati SU Herrera- Il Milan si rilancia nella corsa all’Europa e punta i radar sulla prossima finestra di mercato estiva. Secondo le ultime indiscrezioni, i rossoneri sarebbero pronti a tentare l’assalto ad ...

Gattuso ha rivitalizzato il Milan : Samp-Roma e Inter decisive per il rinnovo di contratto : Ci voleva un cuore rossonero come Gennaro Gattuso per rivitalizzare il Milan. Dopo un primo momento di difficoltà, comprensibile dopo l'immediato passaggio di consegne con Vincenzo Montella, ora il ...

Il Milan programma il futuro : nuovo contratto per Cutrone e Strinic a giugno : Il Milan prenota Strinic, in scadenza nel 2018. Raggiunto l'accordo di massima con l'agente del terzino croato ex Napoli, il club rossonero avrebbe avvertito anche la Sampdoria di voler definire il ...