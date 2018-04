Milan | Conti | operazione riuscita Recupero in 5-6 mesi

Infortunio Conti - ecco il comunicato del Milan : Infortunio Milan – “AC Milan comunica che oggi Andrea Conti è stato sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione del ginocchio sinistro precedentemente operato per ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale del Milan dott. Mario Brozzi, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sono stimati in 5-6 mesi”. L'articolo ...

Milan - Conti si opera : "Sono sereno. A settembre sarò in campo" : Ora la fretta va messa da parte. Andrea Conti si è operato questa mattina a Villa Stuart a Roma, sottoponendosi alla seconda operazione al legamento del ginocchio sinistro nel giro di pochi mesi. Il ...

Milan - guai per Conti : nuova operazione e stagione finita : “Non vedo l’ora di fare questa operazione, a settembre voglio essere in campo per togliermi le soddisfazioni che mi sono perso quest’anno. L’anno prossimo sarà completamente diverso, sono convinto che sara’ la mia stagione migliore”. Il difensore del Milan Andrea Conti si e’ presentato con il sorriso sulle labbra alla clinica romana Villa Stuart, dove oggi si sottoporrà al secondo intervento ...

Serie A Milan - Conti si opera : «A settembre sarò in campo» : MilanO - "Non vedo l'ora di fare questa operazione, a settembre voglio essere in campo per togliermi le soddisfazioni che mi sono perso quest'anno. L'anno prossimo sarà completamente diverso, sono ...

Milan - Conti operato/ "Sono carico - a settembre in campo" - nuovo intervento al ginocchio per l'ex Atalanta : Milan, Conti operato: il terzino ex Atalanta tornerà in campo nella prossima stagione dopo il nuovo intervento al ginocchio, ma non si perde d'animo e Continua a lottare.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:41:00 GMT)

Conti shock : altra operazione. Il Milan lo perde fino a settembre : Come ricorda la Gazzetta dello Sport domani Conti si recherà a Roma, alla clinica Villa Stuart , dove sarà nuovamente operato dall'equipe del dott. Mariani, vero e proprio luminare nella ...

Milan - Conti senza pace : nuova operazione al crociato : Milan, Conti senza pace: nuova operazione al crociato nuova, pesantissima, tegola per Andrea Conti e il Milan: il terzino rossonero, infatti, dovrà sottoporsi a un altro intervento chirurgico al legamento crociato del ginocchio sinistro già operato a settembre. L’ex atalantino era volato negli Stati Uniti per un consulto medico dopo lo stop per la distorsione […]

Milan - retroscena Conti : si opera di nuovo perché... : Secondo Sky Sport , Andrea Conti sarà costretto a rioperarsi al legamento perché avrebbe rischiato ricadute serie nel caso in cui fosse andato avanti con la terapia conservativa. Il Milan e il giocatore hanno ...

Milan - nuova operazione per Conti : NUOVO INTERVENTO - Come riportato da Sky Sport , già giovedì Conti sarà operato nella clinica romana di Villa Stuart, dall'equipe guidata dal professor Mariani . Dopo l'intervento, il classe '94 ...

Milan - per Conti nuova visita specialistica a Roma : Non è ancora chiaro il destino di Conti, scrive la Gazzetta dello sport . Dopo essere rientrato dal consulto a Pittsburgh, il giocatore era atteso da un'ulteriore visita specialistica a Roma. In ballo c'è un altro potenziale intervento chirurgico al ginocchio ...

Milan - visita rinviata per Conti : ore di riflessione : ... dove aveva verificato le condizioni del legamento crociato lesionato lo scorso 15 settembre, ieri il 12 rossonero doveva fare ulteriori controlli, invece, come scrive il Corriere dello Sport , si è ...

