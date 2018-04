ilfattoquotidiano

: Migranti, finiscono al tribunale dell’Aia le accuse Onu contro la Guardia costiera libica: “Condotte spericolate e… - Cascavel47 : Migranti, finiscono al tribunale dell’Aia le accuse Onu contro la Guardia costiera libica: “Condotte spericolate e… - ClaudianoVe : RT @ilgiornale: I 'Rambo' francesi al confine ora finiscono sotto accusa - Mme_Bathory : Gli #immigrati, nella provincia di #macerata, finiscono nei comuni del cratere sismico e sono assegnati ad 'onlus'… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) L’ufficio della procuratrice della Corte penale internazionale ha acquisito nei giorni scorsi il rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres sulla situazione in Libia. L’attenzione delpenalesi è concentrata sulle– dure e circostanziate – di violazione dei diritti deipresenti nel territorio libico, che citano espressamente il Dipartimento per la lotta all’immigrazione clandestina e ladi Tripoli. La conferma dell’interesse della Corte penale internazionale è arrivata ieri direttamente dall’Aia. Già lo scorso novembre la procuratrice Fatou Bensouda aveva dichiarato che i criminidetenuti o gestiti da trafficanti in Libia “potrebbero ricadere nella nostra giurisdizione”. Ilha poteri d’intervento per i genocidi, i crimini di guerra ol’umanità. Bensouda, nel corso ...