MIGRANTE INCINTA TRASCINATA GIÙ DAL TRENO Mentone | video | “polizia Francia senza

Mentone - MIGRANTE INCINTA trascinata giù dal treno dalla polizia francese : Le immagini girate per caso da tre studenti francesi stanno facendo indignare la Rete. Il video, che in una settimana ha raggiunto quasi mezzo milione di visualizzazioni, è stato realizzato a bordo di un treno fermo alla stazione Garavan a Mentone, in Francia. Le immagini descrivono l’arresto di una famiglia di migranti africani, padre bambino e mo...

Torino - MIGRANTE INCINTA morta dopo il parto. Marito : ‘Era in regola. Ha deciso di restare con me’. Pm dispone accertamenti : “Lei era in regola. Avrebbe potuto andare in Francia, attraversare liberamente la frontiera, ma ha deciso di rimanere con me. Ci legava un grande amore e non ha voluto lasciarmi”. Destiny ha 33 anni, un figlio che i medici definiscosno “un miracolo” e non ha più una donna accanto. Sua moglie è morta dopo essere stata respinta alla frontiera di Bardonecchia dalle autorità francesi, nonostante fosse incinta e con un grave ...

MIGRANTE INCINTA respinta al confine : muore in ospedale dopo il parto - : Una 31enne di origine nigeriana, che aspettava un bimbo da poche settimane e soffriva di un grave linfoma, è stata rimandata indietro dalle autorità francesi alla frontiera di Bardonecchia. Soccorsa ...

MIGRANTE INCINTA respinta al confine : muore in ospedale dopo il parto : Migrante incinta respinta al confine: muore in ospedale dopo il parto Una 31enne di origine nigeriana, che aspettava un bimbo da poche settimane e soffriva di un grave linfoma, è stata rimandata indietro dalle autorità francesi alla frontiera di Bardonecchia. Soccorsa dai volontari di Rainbow4Africa, ha partorito a Torino prima di ...