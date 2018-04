Miden | la caduta dal paradiso

vanityfair

(Di giovedì 5 aprile 2018) Il movimento MeToo ha incominciato a partorire i primi figli. Anche se il nuovo romanzo di Veronica Raimo,(Mondadori, pagg. 200, € 18,50), ha avuto una gestazione molto più lunga (quattro anni), solo adesso la sua storia poteva essere recepita con la consapevolezza raggiunta grazie all’esame di maturità planetario che è stato il caso Weinstein & Co. Anche se di storia parecchio, e volutamente, ambigua si tratta. Ci sono un «compagno» professore di Filosofia e una «compagna» (nessuno ha un nome proprio, ciascuno è identificato dal ruolo). Lei ha il pancione di sei mesi quando alla porta compare un’ex studentessa, la «ragazza», che afferma di essere stata violentata da lui. Il tutto si svolge nelladel titolo («da Pyra, una località delle Svalbard che mi ha ispirato per il paesaggio»), una specie di eutopia hippie nata dopo un non meglio specificato «Crollo»: qui si ...