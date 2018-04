Microsoft rilascia la build 17133.1 per gli Insider fast - la probabile versione RTM di Spring Creators Update : [Aggiornamento1 31/03/2018] La build 17133.1 è ora disponibile anche per gli Insider slow. Articolo originale, Dopo aver eliminato il watermark nel precedente aggiornamento, Microsoft potrebbe finalmente aver rilasciato la build RTM, ovvero definitiva, di Windows 10 Spring Creators Update (nome in codice Redstone 4). Da pochissimi minuti risulta essere disponibile al download per tutti gli Insider facenti parte del ramo di ...

Microsoft consente ora agli sviluppatori di rilasciare un’app per un gruppo privato di utenti : Microsoft ha annunciato di recente l’aggiunta di una nuova funzione in Windows Dev Center che aiuterà di molti gli sviluppatori ai fini di testare le proprie app. Adesso, quando si sta per rilasciare una UWP sul Microsoft Store apparirà un’opzione denominata “Private audience” che, se attivata, permetterà al developer di rendere disponibile la propria app solo ed esclusivamente a un gruppo di utenti specifico che può fare ...

Microsoft rilascia la build 17333.1 per gli Insider fast - la probabile versione RTM di Spring Creators Update : Dopo aver eliminato il watermark nel precedente aggiornamento, Microsoft potrebbe finalmente aver rilasciato la build RTM, ovvero definitiva, di Windows 10 Spring Creators Update (nome in codice Redstone 4). Da pochissimi minuti risulta essere disponibile al download per tutti gli Insider facenti parte del ramo di distribuzione fast la build numerata 17333.1 che, come ovvio che sia, non porta novità in particolare ma soltanto alcuni fix di bug ...

Microsoft Outlook per Android : rilasciato un nuovo aggiornamento : Breve comunicato per informarvi che l’app Microsoft Outlook per Android si è appena aggiornata sul Google Play Store alla versione 2.2.121. Changelog Tutti i messaggi ora vengono visualizzati non compressi nelle conversazioni, con una separazione più netta per agevolarne la lettura. Toccando una conversazione, passerai al punto in cui ti trovavi l’ultima volta. Non dovrai più scorrere per trovare il primo messaggio. Link al ...

L’app del Microsoft Store scompare con la build 17110 rilasciata agli Insider Fast : La build 17110 rilasciata ieri sera per gli iscritti al programma Insider nel canale Fast presenta un bug piuttosto Fastidioso che Microsoft non era riuscita a individuare nonostante i vari controlli. Molti, infatti, stanno segnalando l’impossibilità di utilizzare l’app del Microsoft Store poichè risulta nascosta e, quindi, non può essere avviata. Nello specifico il bug può causare la scomparsa dell’icona dal menu start, dalla ...

Office 2019 : Microsoft conferma che verrà rilasciato entro la fine dell’anno e solo su Windows 10 : Office 2019, la prossima versione della suite di programmi più nota di casa Microsoft, è stata annunciata alla scorsa conferenza Ignite ma solo adesso arrivano maggiori dettagli. Microsoft, innazitutto, ha confermato ufficialmente che verrà rilasciato entro la fine dell’anno e il lancio della versione di anteprima è stato fissato al secondo trimestre del 2018. Inoltre, la suite verrà distribuita esclusivamente con la tecnologia di ...

Windows 10 : Microsoft rilascia con urgenza un aggiornamento di sicurezza per Spectre : Microsoft sta rilasciando gradualmente, in questi minuti, un nuovo aggiornamento per tutti i PC e tablet Windows 10 da installare e scaricare nel più breve tempo possibile data la sua importanza. L’aggiornamento arriva con un cambiamento non di poco conto; Microsoft infatti sta attualmente rimuovendo la patch per le vulnerabilità di Spectre e Meltdown rilasciata all’inizio di questo mese per migliorare le prestazioni e correggere ...

Windows 10 : Microsoft rilascia un aggiornamento di sicurezza per Spectre : Microsoft sta rilasciando gradualmente, in questi minuti, un nuovo aggiornamento per tutti i PC e tablet Windows 10 da installare e scaricare nel più breve tempo possibile data la sua importanza L’aggiornamento arriva con un cambiamento non di poco conto; Microsoft infatti sta attualmente rimuovendo la patch per le vulnerabilità di Spectre e Meltdown rilasciata all’inizio di questo mese per migliorare le prestazioni e correggere ...

Microsoft rilascia un nuovo tool per il controllo della Privacy : Da quando è uscito Windows 10, molte persone hanno spesso storto il naso per la sua più invadente telemetria, chiedendosi cosa mai Microsoft inviasse ai propri Server. Nonostante i chiarimenti dell’azienda in proposito, molti utenti non si sono mai fidati fino in fondo. E quindi Microsoft ha deciso di dimostrare la sua onestà. L’azienda di Redmond ha infatti rilasciato Diagnostic Data Viewer, un tool che permette di leggere i file ...