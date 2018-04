Microsoft potrebbe essere in possesso dei diritti promozionali di giochi come Cyberpunk

eurogamer

: Microsoft risolve un nuovo bug di Windows Defender Il baco, segnalato dal team di Google Project Zero, potrebbe por… - Pablicito1964 : Microsoft risolve un nuovo bug di Windows Defender Il baco, segnalato dal team di Google Project Zero, potrebbe por… - GiovanniRoi : SQL Server di Microsoft potrebbe crescere esponenzialmente di vendita se fossero superati troppi limiti: 246 colonn… - inforgenet : Attenzione a #Windows7 potrebbe essere ancora molto instabile se non lo aggiornate spesso -

(Di giovedì 5 aprile 2018) La notizia che vi riportiamo proviene da Rectify Gaming e, nel caso venisse confermata,si sarebbe assicurata una grandissima visibilità per Xbox: stando a quanto riportato dal sito, il colosso di Redmond sarebbe ora indeidi attesissimiCyperpunk 2077, Borderlands 3, Battlefield V, Anthem e altri.La notizia è riportata anche su ResetEra e sarebbe stata confermata dal noto analista di mercato Daniel Ahmad (ZhugeEX), il quale afferma che la lista comparsa in rete non è ancora completa del tutto. Scendendo più nel particolare,, oltre aicitati, sarebbe inanche deidi Shadow of the Tomb Raider, The Division 2 e del prossimo Splinter Cell. Nel caso in cui la notizia si rivelasse veritiera,"trattare" i titoli citatifossero deifirst party e, eventualmente, ...