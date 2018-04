“Mia moglie morta | per me era tutto…” Il dolore e le lacrime dell’amato attore delle

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 aprile 2018) Al cinema è arrivato tardi. Colpa, racconta, di una certa timidezza nell’affrontare i provini. Poi, dopo il ruolo del “Terribile” nella serie Romanzo Criminale, dove ha recitato insieme ad Alessandro Roja e Vinicio Marchioni, la su carriera ha subito un’accelerazione. Il suo talento messo in mostra e applausi a scena aperta. Eppure con Marco Giallini, volto rude e voce profonda, la vita non è stata generosa. Unenorme lo accompagna da 7 anni. La scomparsa di Loredana: «La madre dei miei figli, la donna con cui sono statoi trent’anni e che, dopo essersi sentita male, se ne è andata dalla mattina al pomeriggio senza che io le abbia potuto dire neanche ciao», racconta. «La sua morte (nel 2011, ndr) è un evento che né io né i miei figli abbiamo mai metabolizzato. Non ne abbiamo mai parlato. Non siamo mai andati al cimitero insieme, anzi, in 7 anni, al cimitero sono andato due ...