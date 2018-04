«Mia figlia senza vaccino bloccata dai vigili fuori dall’asilo | non è entrata»

INTERVISTA | Massimiliano Varrese : "Mia figlia mi ha insegnato ad avere fede" : "Mi sono sempre chiesto il perché delle coincidenze. Se siamo noi che guidiamo il nostro destino o se c'è qualcuno che ci indirizza dall'alto". Massimiliano...

Isola dei Famosi - la mamma di Francesca Cipriani : "Mia figlia ha avuto un danno psichico" : La mamma di Francesca Cipriani, Rita De Michele, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha parlato di un difficile momento che la figlia ha dovuto subire dopo essersi sottoposta, circa otto anni fa, a un intervento chirurgico ai glutei. Ha preso i suoi risparmi e si è messa in mano a un chirurgo che l’ha rovinata: ha cercato di metterle le protesi sotto il muscolo ma non c’è riuscito e gliel’ha lacerato. Allora, ha deciso di inserirle ...

Isola dei Famosi - la mamma di Francesca Cipriani : "Mia figlia ha avuto un danno psichicio" : La mamma di Francesca Cipriani, Rita De Michele, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha parlato di un difficile momento che la figlia ha dovuto subire dopo essersi sottoposta, circa otto anni fa, a un intervento chirurgico ai glutei. Ha preso i suoi risparmi e si è messa in mano a un chirurgo che l’ha rovinata: ha cercato di metterle le protesi sotto il muscolo ma non c’è riuscito e gliel’ha lacerato. Allora, ha deciso di inserirle ...

Roma - abusi alla materna - i racconti choc dei genitori : 'A Mia figlia chiedeva di mettergli le mani nei pantaloni' : 'A mia figlia chiedeva di mettergli le mani nelle tasche dei pantaloni, le diceva che era un bel gioco. Ancora devo riprendermi, sono sconvolta, non potevo immaginare tanto orrore' . È solo uno dei ...

Roma - abusi alla materna - i racconti choc dei genitori : "A Mia figlia chiedeva di mettergli le mani nei pantaloni" : "A mia figlia chiedeva di mettergli le mani nelle tasche dei pantaloni, le diceva che era un bel gioco. Ancora devo riprendermi, sono sconvolta, non potevo immaginare tanto orrore", inizia così uno dei racconti choc dei genitori della bimbe della scuola materna di Romafinita investita dal ciclone degli abusi sessuali di cui è accusato un insegnate d'inglese di 25 anni.Le lacrime delle mammeIl dolore è forte e le lacrime sul volte delle madri ...

L'ultima intervista a Fabrizio Frizzi : "Lotto per vedere Mia figlia crescere" : Il 5 febbraio, Fabrizio Frizzi ha compiuto 60 anni. Alle porte del compleanno ha rilasciato un'intervista al Corriere della sera, parlando della sua malattia, della sua voglia di non arrendersi e continuare a lottare per amore della figlia, Stella. "Fino al 23 ottobre scorso pensavo ai miei 60 anni come a un'età ideale, in cui sei maturo, puoi fare le scelte giuste, pur sentendoti ancora fresco e giovanile", diceva al quotidiano in ...

'Lotto per riavere la figlia che la Mia ex moglie trattiene in Grecia' : I rapporti con sua moglie non sono sempre stati difficili, almeno all'inizio... Ho conosciuto K. N. nell'estate 2012, a Kos, durante una vacanza. Ci siamo innamorati e lei si è trasferita nel nostro ...

“Lotto per riavere la figlia che la Mia ex trattiene in Grecia” | L’intervista : “Lotto per riavere la figlia che la mia ex trattiene in Grecia” | L’intervista L’odissea legale e umana di Emilio dopo che la donna è andata nella nativa Atene a partorire e da allora non è più tornata Continua a leggere

Fabrizio Frizzi - il presagio sulla sua salute : 'Non voglio che Mia figlia scopra chi era suo padre dopo che me ne sarò andato' : Fabrizio Frizzi nel 2013 a Vanity Fair : "Non voglio che mia figlia scopra chi era suo padre dopo che me ne sarò andato". Frizzi ha avuto una figlia, Stella, quando lui aveva 55 anni. In una vecchia ...

“Devo farlo per Mia figlia…”. Le ultime parole di Fabrizio Frizzi. La malattia - il ritorno in tv e quella promessa per la sua piccola Stella : Il 23 ottobre scorso Fabrizio Frizzi era stato colpito da ischemia durante la registrazione di una puntata del programma “L’Eredità”. Ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma, fu dimesso alcuni giorni dopo e tornò in tv a dicembre, sempre alla guida del programma di RaiUno. Nella notte tra domenica 25 e 26 marzo Fabrizio se n’è andato lasciano un vuoto incolmabile, per i suoi colleghi, per i ...

Frizzi e i suoi amori - da Rita a Carlotta. Pochi mesi fa diceva : 'Lotto per veder crescere Mia figlia' : La morte di Fabrizio Frizzi ha sconvolto il mondo della televisione italiana. 60 anni, conduttore Rai da tanto tempo, nella sua vita aveva avuto due amori: il primo con Rita Dalla Chiesa, che sposò ...

Fabrizio Frizzi morto a 60 anni - diceva : 'Lotto per veder crescere Mia figlia' : Fabrizio Frizzi è morto. A dare l'annuncio è stata la famiglia del conduttore in una nota. 'Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato': queste le parole della moglie Carlotta, del fratello ...

Fabrizio Frizzi : «Dopo l'ischemia lotto per vedere Mia figlia crescere» | Il presentatore della porta accanto : Due mesi fa, il 25 gennaio, Fabrizio Frizzi concesse al Corriere un'intervista in occasione del suo 60° compleanno, il 5 febbraio. La ripubblichiamo oggi, dopo la notizia della sua scomparsa, avvenuta ...

Quell'ultima intervista di Frizzi : "Combatto per Mia figlia" : Fabrizio Frizzi si è spento a 60 anni. Da tempo, dopo quell'ischemia che l'aveva colpito qualche mese fa, stava combattendo una durissima battaglia. Era tornato in tv, aveva ripreso la sua vita ...