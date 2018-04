Mi sono innamorata di un ragazzo su Instagram | poi la tremenda scoperta

«Ecco come mi sono innamorata di un senzatetto (e l’ho sposato)» : Quando l’aveva visto sbucare da un cespuglio e dirigersi verso di lei per rivolgerle la parola, Emmy Abrahamson, una ragazza svedese in vacanza con un’amica ad Amsterdam, era rimasta colpita immediatamente dai suoi occhi castani, «i più belli che avessi mai visto». Ma, a un secondo sguardo, Emmy si era accorta che quell’uomo, Vic Kocula, doveva essere per forza un senzatetto. «Era molto sporco e i suoi capelli e la sua barba erano ...