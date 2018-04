Meteo | sole un po' ovunque ma da domenica nuovo peggioramento

Meteo : sole e bel tempo - ma non per molto. Da lunedì altra settimana di piogge : La perturbazione che ha interessato l'Italia centro-settentrionale nei giorni scorsi sta per abbandonare il Paese almeno fino a domenica. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il tempo subirà un ...

Previsioni Meteo - torna l’anticiclone : verso un fantastico weekend di sole in tutt’Italia. Poi - però - cambia tutto : 1/23 ...

F1 - GP Bahrein 2018 : le previsioni Meteo per il weekend. Sole cocente a Sakhir - problemi per le gomme? : Nel weekend del 6-8 aprile si disputerà il GP del Bahrain, seconda prova del Mondiale F1 2018. Si torna in pista dopo la gara di Melbourne vinta da Sebastian Vettel grazie a un’ardita tattica della Ferrari che ha così sconfitto Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo cerca un pronto riscatto, il tedesco vuole la doppietta per continuare a sognare in grande. Il meteo non condizionerà il fine settimana, le previsioni sono estremamente ...

Meteo - torna il bel tempo : weekend di sole poi di nuovo pioggia : Nelle prossime ore le nuvole lasceranno sempre più spazio al sole sull'Italia. Grazie all'alta pressione, avremo un weekend primaverile, ma poi tornerà la pioggia.Continua a leggere

Meteo Belluno - Arpa Veneto : marzo 2018 è stato freddo - piovoso/nevoso - umido e poco soleggiato : “Questo mese è risultato freddo, piovoso/nevoso, umido e poco soleggiato”: lo ha rilevato Arpa Veneto in riferimento al mese di marzo 2018 e relativamente alla provincia di Belluno. “Il primo mese della primavera Meteorologica, tipico mese di transizione fra le due stagioni principali, può assumere vesti di anno in anno molto diverse, tanto che, ad esempio, l’anno scorso è stato molto caldo e poco piovoso. Iniziato con freddo ...

Ciclone sulle isole Fiji : vicina una “nuova spaventosa era” di condizioni Meteorologiche estreme a causa dei cambiamenti climatici : Le isole Fiji stanno entrano in una “nuova spaventosa era” di condizioni meteorologiche estreme, secondo quanto dichiarato dal leader della nazione insulare del Pacifico dopo le inondazioni causate da un Ciclone che ha ucciso almeno 4 persone. Il Ciclone Josie ha colpito le Fiji nei giorni scorsi e, anche se la nazione di circa 1 milione di abitanti ha evitato di essere colpita direttamente dai venti, forti piogge e inondazioni hanno causato ...

Meteo : Pasquetta con sole e clima mite - da domani il tempo peggiora : sole su tutta l'Italia per questa giornata di Pasquetta con temperature diurne miti con massime comprese tra 15 e punte di 18-20 gradi. Questa parentesi di bel tempo sarà solo temporanea; infatti tra ...

Meteo : sole a Pasquetta in tutta Italia - ma da martedì tornano piogge e maltempo : Il sole di Pasquetta da martedì 4 aprile sarà solo un ricordo. Da domani, infatti, un perturbazione di origine atlantica riporterà pioggia e freddo soprattutto al Nord e probabilmente le condizioni Meteo peggioreranno anche al Sud da giovedì in poi.Continua a leggere

Meteo : Pasquetta con il sole a Pescara - peggioramento a partire da martedì : Montesilvano, anziana investita: individuato e denunciato il pirata della strada 3 Terremoto a L'Aquila 31 marzo: scossa avvertita anche nel pescarese 4 E' morto don Ermete Palombo, aveva 89 anni ...

Meteo - una Pasquetta prevalentemente soleggiata : Meteo, una Pasquetta prevalentemente soleggiata Gite fuoriporta con il clima mite, ma da martedì nuovo peggioramento al Centro-Nord Continua a leggere

Meteo Pasquetta - sole e caldo su tutta Italia : ma durerà poco Previsioni : Un piccolo regalo. La giornata di Pasquetta è tradizionalmente dedicata alle gite fuori porta, un giorno di festa prima del ritorno alle proprie occupazioni o sui banchi di scuola; quest'anno il tempo ...

Meteo Pasquetta - sole e caldo su tutta Italia : ma durerà poco Previsioni : CRONACA Meteo ORE 18: Un pesce d'Aprile bagnato su alcune zone, GRANDINE [SATELLITE] ' https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/XaYZoTmq42 #Meteo via @ilMeteoit - IL Meteo.it , @ilMeteoit, April 1, 2018 ...

Meteo Pasquetta - sole e caldo su tutta Italia : ma durerà poco Previsioni : CRONACA Meteo ORE 18: Un pesce d'Aprile bagnato su alcune zone, GRANDINE [SATELLITE] ' https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/XaYZoTmq42 #Meteo via @ilMeteoit - IL Meteo.it , @ilMeteoit, April 1, 2018 ...

Meteo Pasquetta - sole e caldo su tutta Italia : ma durerà poco Previsioni : Un piccolo regalo. La giornata di Pasquetta è tradizionalmente dedicata alle gite fuori porta, un giorno di festa prima del ritorno alle proprie occupazioni o sui banchi di...