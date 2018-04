Meteo Roma previsioni per venerdì 6 aprile 2018

Meteo Roma. Previsioni Mercoledì 4 Aprile 2018 : Meteo Roma. A Roma domani è previsto tempo stabile con piogge diffuse. Nel Lazio tempo instabile con fenomeni più intensi al pomeriggio sull’Alto Lazio. Meteo Roma. Le Previsioni per Mercoledì 4 Aprile 2018 Tempo instabile con piogge diffuse sia al mattino sia al pomeriggio; fenomeni anche in serata. Temperature comprese tra +12°C e +19°C. Meteo Lazio Condizioni di tempo instabile su tutti i settori sia nel corso delle ore diurne sia in serata. ...

Meteo Roma. Le previsioni per Martedì 3 aprile 2018 : Meteo Roma. A Roma domani è previsto tempo stabile con piogge diffuse. Nel Lazio tempo instabile con fenomeni più intensi al pomeriggio sull’Alto Lazio. Meteo Roma. Le previsioni per domani Martedì 3 aprile 2018 Tempo instabile con piogge diffuse sia al mattino sia al pomeriggio; fenomeni anche in serata. Temperature comprese tra +12°C e +19°C. Meteo Lazio Condizioni di tempo instabile su tutti i settori sia nel corso delle ore diurne sia in ...

Previsioni Meteo Roma fine settimana : Previsioni Meteo Roma fine settimana Tempo instabile nella giornata di sabato con piogge sparse sia nel corso delle ore diurne sia in serata. Sereno o poco nuvoloso nella giornata di domenica; generale assenza di nuvolosità in serata. Temperature comprese tra +9°C e +18°C. Previsioni Meteo Lazio Condizioni di tempo instabile attese per la giornata di sabato con piogge diffuse su tutto il territorio per l’intera giornata, possibilità di fenomeni ...

Previsioni Meteo Pasqua - sull’Italia un Venerdì Santo di Primavera : temperature elevatissime con +28°C in Sicilia - +23°C in Abruzzo e +21°C in Romagna [DATI LIVE] : E’ un Venerdì Santo di sole e clima mite su gran parte d’Italia, ad eccezione dell’area alpina, del Nord/Ovest e di alcune zone di Puglia e Basilicata interessate da nubi sparse. In attesa del brusco peggioramento che oggi pomeriggio colpirà il Centro/Nord con intensi temporali, stamattina fa caldo in tutto il Paese con temperature tipicamente primaverili. Spiccano, nelle Regioni del Centro e del Nord, gli attuali +23°C a ...

Meteo Roma : le previsioni per Venerdì 30 marzo 2018 : Meteo Roma. Le previsioni per domani Venerdì 30 marzo 2018. A Roma cieli nuvolosi al mattino, ma senza fenomeni di rilievo. Meteo Lazio, nuvolosità diffusa al mattino su tutto il territorio. Meteo Roma Cieli nuvolosi al mattino, ma senza fenomeni di rilievo; rovesci attesi al pomeriggio come anche in serata. Temperature comprese tra +12°C e +20°C. Meteo Lazio Nuvolosità diffusa al mattino su tutto il territorio; rovesci diffusi nel corso del ...

Previsioni meteo Roma. Week end caratterizzato da tempo stabile con cieli generalmente sereni a Roma. Nel Lazio cieli generalmente sereni o poco nuvolosi salvo isolate piogge nelle...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per frane - piene dei corsi minori e stato del mare al largo : “Per la prima parte della giornata di giovedì 22 marzo permane ancora una situazione di mare da molto mosso fino ad agitato al largo, con un’altezza d’onda sino a 3 metri proveniente da nord est. Il persistere della criticità idrogeologica Gialla è dovuta all’attuale fragilità del territorio ed alle condizioni di saturazione dei suoli, nonché al graduale scioglimento della neve nelle zone medio-montane e collinari. Nelle ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità per temporali fino alla mezzanotte di domani : “Per la giornata di oggi, domenica 18 marzo, previste precipitazioni diffuse in intensificazione nella seconda parte della giornata: circa 40 mm nel settore dei bacini emiliani centrali, circa 30 mm nei bacini emiliani occidentali e orientali, tra 10 e 20 mm sul resto del territorio regionale. La quota neve sarà intorno ai 1000 m, in abbassamento a 500 m in serata. Si prevedono nevicate sull’appennino centrale (30-40 cm) e sulle zone ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : codice giallo per temporali e stato del mare : Allerta di ventiquattro ore con codice giallo – dalla mezzanotte di oggi a quella di domani – per temporali su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna e per lo stato del mare sulla costa Romagnola e del Ferrarese. E’ quanto deciso dalla Agenzia regionale per la sicurezza e la Protezione Civile. Nella giornata di domani, “l’ingresso di una perturbazione portera’ precipitazioni diffuse in intensificazione ...

Meteo Roma, le Previsioni per il fine settimana 17 e 18 marzo 2018. Previsto tempo instabile a Roma con temperature comprese tra +8°C e +15°C....

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità gialla per piogge - piene dei fiumi e frane : “Per la giornata di sabato 17 marzo si prevedono precipitazioni deboli e irregolari in pianura e settore centro-orientale dei rilievi; piogge più persistenti, specialmente nella prima parte della giornata, sui rilievi occidentali. Quota neve intorno ai 1500 metri. La criticità idraulica gialla nelle sezioni montane è prodotta da nuove precipitazioni previste per sabato, mentre la criticità nei tratti di valle fa seguito al deflusso delle ...

Meteo Roma. Tempo instabile per l'intero arco della giornata. Nel Lazio tempo generalmente instabile con piogge diffuse al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio eccetto...