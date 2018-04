Messina : tra furbetti cartellino anche responsabile trasparenza e anticorruzione : Palermo, 5 apr. , AdnKronos, Tra i sedici 'furbetti del cartellino' sospesi dal servizio del Comune di Ficarra, piccolo centro del messinese, c'è anche S.G, la responsabile del settore trasparenza e ...

Messina : tra furbetti cartellino anche responsabile trasparenza e anticorruzione : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) – Tra i sedici ‘furbetti del cartellino’ sospesi dal servizio del Comune di Ficarra, piccolo centro del messinese, c’è anche S.G, la responsabile del settore trasparenza e anticorruzione. E” quanto emerge dall’inchiesta condotta dai Carabinieri del Comando provinciale guidati dal colonnello Jacopo Mannucci Benincasa. La donna, che ha avuto una interdittiva di nove mesi, è addetta ...

Messina - picchiano a sangue due fornai : 4 giovanissimi 'incastrati' dalle telecamere di videosorveglianza : Un pestaggio brutale vicinissimo a finire in tragedia e che adesso, neanche 15 giorni dopo, vede i responsabili 'inchiodati' dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza. È accaduto a Giardini ...

Presentata la mostra “La macchia Mediterranea in Sicilia” e celebrato il decennale dell’Istituzione del Centro Educazione Ambientale Onlus Messina con Annullo Filatelico : 1/4 ...

La Macchia Mediterranea in Sicilia : a Messina la mostra presso il Museo Zoologico Cambrìa : Nell’ambito delle attività congiunte di Educazione Ambientale ed allo Sviluppo Sostenibile e di Tutela della Biodiversità, venerdì 30 marzo, alle ore 9.30 nell’Aula Cannizzaro, il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell’Univeristà degli Studi di Messina e l’Associazione Centro Educazione Ambientale Messina onlus, presenteranno gli obiettivi ed i contenuti scientifici della mostra La Macchia ...

Combattere i disastri petroliferi attraverso i batteri marini naturali : straordinario studio dell’Università di Messina apre nuove prospettive per tutelare l’ambiente : Sono stati sviluppati molti prodotti fisici e chimici per rimuovere gli idrocarburi inquinanti dagli ambienti marini, ma spesso queste tecniche non sono in grado di rimuoverli completamente. In mare, la degradazione degli idrocarburi del petrolio è realizzata soprattutto da microrganismi, come batteri e funghi. È stato ben documentato che l’aggiunta di azoto e fosforo aumenta significativamente la crescita di questi batteri, con la conseguente ...

A Messina una mostra sulla macchia mediterranea in Sicilia : Nell’ambito delle attività congiunte di Educazione Ambientale ed allo Sviluppo Sostenibile e di Tutela della Biodiversità, venerdì 30 marzo, alle ore 9.30 nell’Aula Cannizzaro, il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell’Ateneo e l’Associazione Centro Educazione Ambientale Messina onlus, presenteranno gli obiettivi ed i contenuti scientifici della mostra La macchia mediterranea in Sicilia che ...

Mafia - l’Espresso : “Messina Denaro latitante in Toscana e protetto dalla ‘ndrangheta. Ecco chi lo ha incontrato” : “Ho incontrato Matteo Messina Denaro. L’ho conosciuto al porto di Palermo, poi avevamo un altro appuntamento in Toscana, dove è protetto da uomini della ‘ndrangheta”. È quanto ha rivelato a l’Espresso un toscano di 45 anni: un soggetto con qualche disavventura giudiziaria e vecchie amicizie con siciliani legati a Cosa nostra e calabresi appartenenti a clan della ‘ndrangheta. Amicizie gli hanno permesso di entrare in ...

“Prevenzione Possibile” : a Messina - Trapani e Siracusa consulti medici e screening gratuiti per le donne : Farà tappa in tre città siciliane (Trapani, dal 26 al 27 marzo in Piazza del Municipio, Siracusa, dal 29 al 30 marzo in Piazza Adda e Messina, dal 3 al 4 aprile in Piazza Francesco Lo Sardo) il tour di “Prevenzione possibile. La Salute al Femminile”, campagna di informazione dedicata alle donne per portare alla loro attenzione l’importanza di fare prevenzione attraverso piccoli cambiamenti nella vita di ogni giorno, che possono fare la ...

Allerta Meteo Messina e Reggio Calabria : forti piogge - temporali e freddo tra Giovedì 22 e Venerdì 23 : Allerta Meteo – E’ tornata nella normalità del mese di Marzo la situazione Meteo nello Stretto di Messina da un paio di giorni, dopo un lungo periodo di caldo anomalo e prematuro. Oggi per il terzo giorno consecutivo la temperatura massima si ferma a +16°C, mentre la minima è scesa a +10°C per il secondo giorno consecutivo. Minime di +10°C e massime di +16°C sono esattamente la norma climatica di Marzo a Messina e Reggio Calabria. Un ...

La presidente del Consiglio Comunale di Messina - chiarisce la propria posizione sulle elezioni amministrative [Audio] : Intervistata dal giornalista Domenico Bertè , della Rtp-Radio televisione peloritana, , ha riferito di non credere ad una politica del centro destra basata sulla rinuncia ai simboli di Partito perchè ...

Torino - 15 condanne per la Yesmoke. Sei anni per l’amministratore Carlo Messina : Pensavano di poter creare l’unica azienda italiana capace di competere con le Big tobacco, le multinazionali delle sigarette. Avevano sfidato lo Stato e i Monopoli. Oggi i fratelli Carlo e Giampaolo Messina, insieme ad altri tredici tra funzionari e dipendenti della loro Yesmoke, sono stati condannati. Lo ha stabilito la quarta sezione penale del tribunale di Torino dopo un processo durato quasi due anni. Gli imputati erano accusati a ...

Autostrada Siracusa-Gela - sei arresti a Messina : Siracusa , askanews, - Sei persone sono state arrestate a Messina nell'ambito di una inchiesta su una presunta tangente per la realizzazione di tre lotti dell'Autostrada Siracusa-Gela. In manette sono ...

Mafia : col. Russo - obiettivo è cattura Messina Denaro ma senza trascurare territorio : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "L'obiettivo di tutti quanti noi è di catturare il latitante Matteo Messina Denaro ma senza trascurare quello che c'è intorno. Ci sono numerose famiglie mafiose, tutte saldamente sul territorio, e che non possono essere trascurate a livello investigativo". Lo ha detto