Messina | danneggia locali ospedale Piemonte | denunciato sessantenne

liberoquotidiano

: Messina: Danneggia gli arredi del Pronto Soccorso, 60enne denunciato dagli uomini del Nucleo Radiomobile Carabinier… - MessinaMag : Messina: Danneggia gli arredi del Pronto Soccorso, 60enne denunciato dagli uomini del Nucleo Radiomobile Carabinier… - messinaora : #cronaca #messina Danneggia gli arredi del Piemonte dopo essere stato soccorso, 60enne denunciato -… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - Un uomo di 60 anni è statodai carabinieri per avereto idel pronto soccorso dell’di. L'uomo soccorso dai militari in via Regina Elena era stato inin evidente stato di ebbrezza. Giunto al pronto soccorso, i