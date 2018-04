Mercedesz Henger | per colpa del canna-gate ha avuto problemi di salute

Isola dei Famosi 2018 - Mercedesz Henger : "Filippo Nardi ha insultato la nostra famiglia" Lui : "Malinteso" (video) : Qualche tempo fa Mercedesz Henger aveva accusato l'ex naufrago della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi, Filippo Nardi, su una presunta offesa alla famiglia Henger con la frase "Mi farò una famiglia, mi farò la tua sull'Isola". Oggi a Pomeriggio Cinque, Nardi ha voluto chiarire ufficialmente la frase della discordia che ha creato il caos, sostenendo che si è trattato solo di un malinteso:Ieri dietro le quinte del programma ho ...

Filippo Nardi chiede scusa a Mercedesz Henger dopo gli insulti : Mercedez Henger riceve le scuse da Filippo Nardi Qualche settimana fa Mercedesz Henger nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso aveva raccontato un episodio spiacevole avvenuto prima della partenza per L’Isola dei famosi che ha coinvolto la madre, Eva Henger, e Filippo Nardi. Nardi si sarebbe infastidito molto dei baci e degli abbracci che i naufraghi si sono scambiati con i loro familiari prima dell’imbarco per l’Honduras. ...

Pomeriggio 5 : Mercedesz Henger in crisi con il fidanzato : Mercedesz Henger è tornata single? La verità a Pomeriggio Cinque Sicuramente non è un bel momento per Mercedesz Henger che è stata vittima di numerosi insulti sul web. Il motivo, molto probabilmente, lo conoscete già: lo scandalo legato alla rivelazione di sua madre su Francesco Monte e il canna-gate. Ora, come se non bastassero le tante minacce ricevute in rete, ci si mette anche la sua vita sentimentale. L’opinionista di Pomeriggio 5 ...

Mercedesz Henger e Leonardo sono in crisi? La figlia di Eva Henger di nuovo single : Mercedesz Henger e Leonardo sono in crisi? Si parla di una possibile rottura tra la figlia di Eva Henger e il suo compagno, la loro storia è già finita dopo quasi un anno?(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 11:07:00 GMT)

Mercedesz Henger in crisi con il fidanzato Leonardo : Indirettamente travolta dalle infinite e stucchevoli polemiche sul canna-gate che hanno riguardato sua madre, Mercedesz Henger sta vivendo un momento 'no' anche dal punto di vista sentimentale.Come riportato dalla stessa Mercedesz su Novella2000, infatti, la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi è in crisi con il fidanzato Leonardo, personal trainer.prosegui la letturaMercedesz Henger in crisi con il fidanzato Leonardo pubblicato su ...

Mercedesz Henger in crisi con il fidanzato Leonardo : Indirettamente travolta dalle infinite e stucchevoli polemiche sul canna-gate che hanno riguardato sua madre, Mercedesz Henger sta vivendo un momento 'no' anche dal punto di vista sentimentale.Come riportato dalla stessa Mercedesz su Novella2000, infatti, la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi è in crisi con il fidanzato Leonardo, personal trainer.prosegui la letturaMercedesz Henger in crisi con il fidanzato Leonardo pubblicato su ...

Mercedesz Henger e il fidanzato Leonardo sono in crisi : Mercedesz Henger ammette di essere in crisi con il fidanzato Leonardo È un periodo confuso per Mercedesz Henger. Almeno dal punto di vista sentimentale, perché professionalmente la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi ha tanti e diversi progetti lavorativi. Ma cosa è successo nella vita privata di Mercedesz? Dopo un bellissimo anno trascorso insieme, […] L'articolo Mercedesz Henger e il fidanzato Leonardo sono in crisi proviene da ...

Karina Cascella contro Mercedesz ed Eva Henger : L’opinionista Karina Cascella è tornata a scagliarsi contro Eva Henger e sua figlia Mercedesz, rivolgendo delle dure accuse sul suo profilo Instagram. La Cascella dopo essersi scontrata con le Henger in diretta TV nel salotto di Barbara d’Urso, continua a sostenere che l’attrice abbia agito solo per una vendetta personale nei confronti di Francesco Monte, spinta da voglia di visibilità.“Quando le ho detto che si era vendicata per il fatto che ...

Karina Cascella contro Eva e Mercedesz Henger sul canna-gate : “Solo una questione di vendetta e visibilità” : Eva Henger e la figlia attaccate da Karina Cascella sul canna-gate dell’Isola dei Famosi Karina Cascella è tornata ad attaccare Eva Henger e la figlia Mercedesz. Dopo le nuove rivelazioni sul canna-gate dell’Isola dei Famosi, l’opinionista di Barbara d’Urso ha condiviso un lungo sfogo su Instagram. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha aspramente criticato […] L'articolo Karina Cascella contro Eva e Mercedesz ...

Eva Henger e Mercedesz lanciano una frecciata all’Isola dei Famosi : Mercedesz Henger e Eva lanciano una frecciata contro L’Isola 2018 Per Eva Henger e Mercedesz Henger la partecipazione dell’ex pornostar all’Isola dei Famosi ha lasciato strascichi molto negativi, che a distanza di settimane dall’uscita di Eva dal gioco ancora si fanno sentire. D’altronde le Henger sono le prime a voler far luce sul caso, non solo ricorrendo alle vie legali (rispondendo alle accuse di calugna da ...

ALESSIA MARCUZZI : PROVA PRO EVA HENGER/ Video - dopo il tapiro di Striscia la notizia parla Mercedesz Henger : Isola dei Famosi, parla ALESSIA MARCUZZI: PROVA pro Eva Henger fornita da Striscia la notizia. Chi è il concorrente dell’audio di Striscia? Non è in studio...(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:30:00 GMT)

Francesco Monte - basta con L'isola Dei Famosi/ Mercedesz Henger : "La produzione deve scoprire la verità!" : Francesco Monte, per la prima volta, racconta il dramma che sta vivendo dopo le dichiarazioni di Eva Henger dentro e fuori L'isola dei Famosi 2018. E la voglia di ricominciare grazie a Paola(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:01:00 GMT)

“La verità? Eccola”. Nadia Rinaldi demolisce Mercedesz Henger : lacrime in diretta a Domenica Live. La figlia di Eva non regge il colpo e scoppia a piangere. Cosa le ha detto : Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger, non ha passato un bel momento a ‘Domenica Live’ ed è scoppiata a piangere dopo il confronto tra la madre e Nadia Rinaldi sul canna-gate all‘Isola dei Famosi. La giovane italo-ungherese non ha apprezzato le dichiarazioni della Rinaldi, che conosce da quando era piccola. Mercedesz, come confessato nel salotto di Barbara d’Urso, sperava che Nadia testimoniasse a favore di Eva nella guerra ...

Mercedesz Henger piange in diretta per Nadia Rinaldi/ "Eri la nostra speranza" : delusa dalla smentita su Eva : Mercedesz Henger piange per colpa di Nadia Rinaldi dopo lo scontro tra l'attrice e la madre Eva a Domenica Live. L'ex naufraga ha smentito ancora una volta l'amica.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:58:00 GMT)