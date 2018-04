Mercati europei positivi Si allentano timori guerra commerciale

Dazi e tech fanno sbandare i Mercati europei : Teleborsa, - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , sull' acuirsi dei timori per le tensioni sul commercio internazionale , dopo la risposta della Cina ai Dazi USA. ...

Sui Mercati europei calma piatta a fine trimestre - senza verve Piazza Affari. Spread in discesa : Rialzi sì, ma moderati nell'ultima seduta del trimestre e ultima giornata di contrattazioni in Europa prima del lungo ponte per le festività di Pasqua, sostenuti anche dalle positive performance della ...

Guerra commerciale Usa-Cina - apertura in ribasso per i Mercati europei : I mercati risentono della possibile Guerra commerciale tra Usa e Cina. Le borse europee aprono quindi in calo dietro Wall Street, Tokyo e i mercati asiatici. Milano è la peggiore a -1-14%. A Parigi l'...

Mercati europei depressi. Piazza Affari tiene la parità : Teleborsa, - Avvio in calo per le principali borse europee, con Piazza Affari che rimane sulla linea di parità. Digerita la riunione della Fed, che ieri 21 marzo 2018 ha alzato il costo del denaro di ...

Mercati europei iniziano la settimana in rosso. Sguardi su G20 e Fed con debutto Powell : Mercati europei in calo in avvio d'ottava. Una settimana che si preannuncia ricca di significativi appuntamenti , tra cui la riunione della Federel Reserve , Fed, che segna il debutto ufficiale del ...

Mercati europei avviano la settimana sotto il segno delle vendite : Teleborsa, - Avvio di settimana al ribasso per le principali borse europee che seguono la scia ribassista lasciata da Tokyo. Gli investitori sono in attesa dell'appuntamento clou della settimana: il ...

Denaro sulla Borsa di Milano e sugli altri Mercati europei : TeleBorsa, - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia , consolidando i rialzi dell'avvio, grazie al report occupazionale statunitense, che ha indicato nel mese di febbraio ...

Banche : Abi - in 2017 bene Mercati europei - giù Npl e più crediti (2) : (AdnKronos) – Anche per quanto riguarda specificamente i gruppi bancari italiani i dati confermano che il positivo trend di recupero verso la situazione pre-crisi. Questo processo è favorito dalla ripresa del contesto economico nazionale, dalla riduzione dei rischi e della complessità del contesto all’interno del quale operano i gruppi italiani. Nel complesso, anche per le Banche italiane i dati del 2017 risultano i migliori ...

Banche : Abi - in 2017 bene Mercati europei - giù Npl e più crediti (3) : (AdnKronos) – I dati illustrano i positivi risultati, superiori alle attese, che il settore bancario italiano ha saputo realizzare. Ciò, anche tenuto conto delle confortanti previsioni sulla crescita economica nazionale nel prossimo futuro, induce ottimismo e realisticamente lascia prevedere che la questione degli Npl si stia ormai avviando a normalizzazione e non rappresenti un fattore di rischio per le Banche in Italia. I progressi ...

Banche : Abi - in 2017 bene Mercati europei - giù Npl e più crediti : Roma, 10 mar. (AdnKronos) – Il mercato bancario europeo è ben avviato sul percorso di recupero verso la situazione pre-crisi. La ripresa dell’economia si riflette positivamente sulla dinamica del credito, sulla qualità dell’attivo e, più in generale, sui risultati economici dei gruppi bancari che risultano i migliori dall’avvio della crisi. E in linea con queste performance sono le Banche italiane che ora possono guardare ...