MENINGITE A NAPOLI Muore ragazzo di 16 anni al Cardarelli sospetta l' infezione | sorella

'Sospetta MENINGITE '. Luigi - 16 anni - muore in ospedale a Napoli. Grave la sorella : Un 16enne napoletano, Luigi Passaro , è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato ...

