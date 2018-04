Mauro Donato | scarcerato il fotoreporter italiano detenuto in Serbia | “Finita una brutta

Torino. Grande sollievo per la liberazione di Mauro Donato : La notizia della scarcerazione del fotografo Mauro Donato è “per noi fonte di Grande sollievo; siamo vicini a lui e

Scarcerato in Serbia il fotoreporter Mauro Donato : Roma, 5 apr. , askanews, Il fotoreporter italiano Mauro Donato, che era stato arrestato in Serbia lo scorso 16 marzo mentre si trovava nel Paese per un reportage sui profughi in fuga dalla guerra e ...

Scarcerato il fotografo torinese Mauro Donato - era stato arrestato in Serbia : La conferma dovrebbe arrivare solo nelle prossime ore, ma è certo che Mauro Donato è stato Scarcerato dalle autorità serbe. Il fotografo 41enne di Lanzo, era detenuto dal 16 marzo scorso in Serbia, dove era andato con un collega per documentare la vita dei profughi in fuga da guerra e miseria lungo la «Balkan Route». I due italiani erano accompagna...

Il fotoreporter Mauro Donato ancora detenuto in Serbia. Preoccupata la famiglia : La famiglia del fotoreporter Mauro Donato, detenuto in Serbia dallo scorso 16 marzo, è Preoccupata per lo stato psicofisico del giornalista. Nel corso delle visite svolte dalla moglie Giulia nel carcere serbo, Donato "è apparso visibilmente provato" e le sue condizioni di salute, peggiorate nel corso delle ultime settimane, sono allarmanti. I legali della famiglia esprimono forte preoccupazione a causa del dilungarsi della pena detentiva ai ...

Mauro Donato - il fotoreporter torinese ancora detenuto in Serbia : “È allarme per le sue condizioni psicofisiche” : È in carcere dal 16 marzo scorso e il suo stato di salute sta peggiorando. A lanciare l’allarme per il fotoreporter torinese Mauro Donato, arrestato in Serbia con l’accusa di aver aggredito tre profughi afghani, sono i familiari e l’avvocato Alessandra Ballerini. “Nonostante l’accusa sia stata immediatamente smentita dalle stesse vittime che non hanno riconosciuto in Mauro il loro aggressore e da numerose altre testimonianze ...