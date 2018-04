Matteo Salvini | la soluzione drastica contro Luigi Di Maio | ' Se tra due mesi non c' è

Maurizio Gasparri e la sfida a Matteo Salvini : 'Vuole sfasciare il centrodestra per fare il cameriere di Luigi Di Maio?' : Tra chi non crede all'ipotesi che Matteo Salvini sfasci la coalizione di centrodestra c'è Maurizio Gasparri . Il suo pensiero, con toni duri e quasi di sfida nei confronti del leader della Lega, lo ...

Elisa Isoardi - ecco pregi e difetti di Matteo Salvini : Elisa Isoardi a tutto tondo, tra tv e vita privata, dalle pagine di Leggo. La 35enne conduttrice Rai di Buono a sapersi - A tavola in salute, da tempo ormai fidanzata di Matteo Salvini, ha così risposto a chi ha criticato le sue parole sul dover 'stare nell'ombra', in quanto donna, per poter affiancare il leader leghista. prosegui la letturaElisa Isoardi, ecco pregi e difetti di Matteo Salvini pubblicato su Gossipblog.it 05 aprile 2018 ...

Matteo Salvini da Mattarella : 'No a veti su Berlusconi - ma se vogliamo un governo che duri serve il M5s' : 'No a un governo senza Silvio Berlusconi . Ma vogliamo un governo che duri, e numeri alla mano bisogna coinvolgere il Movimento 5 Stelle '. Matteo Salvini esce dalle consultazioni con il presidente ...

Affaritaliani.it compie 22 anni - anche Matteo Salvini alla festa : l'intervista esclusiva del direttore Perrino : Il sito Affaritaliani compie 22 anni e festeggia con... Matteo Salvini . Il leader della Lega, nonostante gli impegni politici stringenti, non ha voluto mancare alla festa organizzata dal direttore ...

Alessandra Ghisleri - il sondaggio : 'C'è il sorpasso di Matteo Salvini su Luigi Di Maio' : Tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini chi vogliono gli italiani? 'Rispetto a un mese fa, sono cresciuti notevolmente e si muovono appaiati'. Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira ...

Elisabetta Casellati : "Strappo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi? Ipotesi che non è nelle cose" : Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, sarà la prima a salire al Quirinale da Sergio Mattarella per le consultazioni in vista della formazione di un nuovo governo. La seconda carica dello Stato, in una lunga intervista al Messaggero, esclude uno strappo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi (come auspicato dai 5 stelle): È un'Ipotesi che non è nelle cose - dice - C'è un comune sentire".Casellati si ...

Effetto Amendola su Matteo Salvini : altri apprezzamenti VIP al leader della Lega Video : Il mondo dello spettacolo, ha sempre avuto una certa influenza su quello politico. Magari non tanto in termini di risultati, ma spesso in termini di visibilita'. Molto spesso, l’ideologia è entrata direttamente nell’opera degli artisti: cantanti, ma anche registi, attori; in particolar modo tra gli anni 60 e 70, trovando nuova linfa nel periodo del “berlusconismo”. Ovviamente, questo non è un costume tutto italiano, ma molto sviluppato anche ...

Matteo Salvini - patto con Casaleggio alla base dell'accordo con M5S : Poco meno di un anno fa era circolata in casa leghista la voce di un incontro fra Matteo Salvini e Davide Casaleggio. La raccolse il quotidiano La Repubblica, e alla pubblicazione della indiscrezione ...

Antonio Tajani avverte Matteo Salvini : cosa gli impedisce di fare : Ci sarà anche lui nella delegazione di Forza Italia che andrà al Quirinale dal presidente. Quella ricevuta nei giorni scorsi da Silvio Berlusconi è per Antonio Tajani è una bella investitura. Quasi l'...

Matteo Salvini a 48 ore dalle consultazioni al Quirinale : "Gli zingari lavorano anche a Pasqua - ho pronta una democratica ruspa" : A 48 ore dalle consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Matteo Salvini torna a parlare di ruspe e zingari. Il leader della Lega, infatti, affida a un tweet il commento a un articolo de 'Il Giornale' relativo a una protesta dentro un campo rom a Roma. "Questi zingari 'lavorano' anche a Pasqua... Ho pronta una democratica e pacifica ruspa", scrive Salvini.Questi zingari "lavorano" anche a Pasqua... Ho ...

Vittorio Feltri su Matteo Salvini : 'È il più forte - ma da solo non combina niente. E l'alleanza col M5s...' : 'Siamo in una situazione che non si può risolvere. Tra l'altro questa situazione è figlia di un referendum che era il minore dei mali se fosse passato perché oggi non avremmo difficoltà a fare un ...

Matteo Salvini : se vado al governo via le sanzioni alla Russia : "Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russa: via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana!". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini.

