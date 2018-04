Mattarella | serve ancora tempo | settimana prossima nuovi incontri

Mattarella : «Non c'è maggioranza serve tempo per un governo». Di Maio : contratto con Lega o Pd. Salvini : sì a M5S - senza intesa voto : Nessuna intesa per formare un governo, serve tempo per trovare una maggioranza. Nei prossimi giorni partirà quindi un nuovo giro di consultazioni al Quirinale. Si è chiuso così...

Governo - Mattarella : «Serve un'intesa ma non ci sono ancora le condizioni» Di Maio sfida Pd e Lega : «Contratto alla tedesca con chi ci sta» : Il nulla di fatto, al termine questo primo giro di consultazioni, era scontato. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha incontrato le deLegazioni di tutte le forze politiche presenti in ...

Governo - Mattarella : «Serve un’intesa ma non ci sono ancora le condizioni» Di Maio sfida Pd e Lega : «Contratto alla tedesca con chi ci sta» : Il leader pentastellato: «Nessun veto sugli altri ma accordo possibile solo con uno di loro». Il Pd si chiama fuori, Berlusconi dice no ad accordi con «populisti e pauperisti»

Mattarella : serve tempo - ora riflettere : 17.44 "Nessun partito e nessuno schieramento dispone da solo dei voti necessari per formare un governo e sostenerlo", è quindi "indispensabile che vi siano intese tra più parti per formare una coalizione che possa avere una maggioranza in Parlamento.Nelle consultazioni in questi due giorni questa condizione non emersa". Così il presidente Mattarella al termine delle consultazioni. Il capo dello Stato aggiunge che la prossima settimana avvierà ...

Matteo Salvini da Mattarella : 'No a veti su Berlusconi - ma se vogliamo un governo che duri serve il M5s' : 'No a un governo senza Silvio Berlusconi . Ma vogliamo un governo che duri, e numeri alla mano bisogna coinvolgere il Movimento 5 Stelle '. Matteo Salvini esce dalle consultazioni con il presidente ...

Mattarella : sorti dell’Italia sono comuni - serve responsabilità senza egoismi|Foto : Alla consegna di 29 attestati e distintivi d’onore di Alfiere della Repubblica a ragazze e ragazzi che si sono distinti nella partecipazione e nella promozione del bene comune: «Io ho grande fiducia nel futuro dell’Italia e voi ne siete una delle ragioni di questa fiducia»

Sergio Mattarella - l'appello alle forze politiche : 'Serve corresponsabilità'. Per il Colle il Pd resta al centro dei giochi? : Dopo il voto del 4 marzo, ecco il secondo appello di Sergio Mattarella . Parlando al Quirinale ai giovani nuovi Alfieri della Repubblica e commentando la situazione politica, il presidente della Repubblica ha affermato: 'Ho fiducia nel futuro e nell'Italia', consapevoli che ' serve corresponsabilità, senza chiudersi nella propria dimensione personale, individuale,...

Secondo appello di Sergio Mattarella - "sorti comuni - serve corresponsabilità senza egoismi" : Secondo appello alla responsabilità del capo dello Stato in pochi giorni. L'8 marzo aveva inserito un messaggio politico dentro il suo discorso incentrato sulle donne, sul contributo femminile allo sviluppo della Repubblica e alle discriminazioni ancora presenti, affermando che bisogna tutti avere "senso di responsabilità" e mettere "al centro l'interesse generale del Paese e dei suoi cittadini". Oggi l'occasione è ...

