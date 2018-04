Mattarella | non è emersa alcuna intesa

Quando Mattarella non sarà più notaio : L'ultima gnagnera è che Mattarella è un notaio, che non parla, si limita ad ascoltare, uno che timbra e vidima, guai a pensare che possa avere un suo percorso politico, ci mancherebbe, chi si aspetta ...

Silvio Berlusconi - Massimo Fini : 'Mattarella non può ricevere al Quirinale un condannato e indegno' : 'Non credo che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, possa ricevere, nel giro di consultazioni per la formazione del nuovo governo, Silvio Berlusconi come rappresentante di Forza Italia'. ...

Consultazioni - Padellaro : "Di Maio-Salvini ormai è un asse consolidato. Non andranno impreparati da Mattarella" : Alla vigilia delle Consultazioni per la formazione del Governo, Antonio Padellaro ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo , La7 , dice la sua: "Salvini e Di Maio non so se faranno un nuovo governo, ma è ...

Maurizio Martina - dal segretario reggente del Pd le frasi ambigue : 'Non possiamo isolarci. E se Mattarella lo chiede...' : Il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina , sembra giorno dopo giorno affrancarsi dalla linea dettata da Matteo Renzi , quella di netta chiusura ad ogni ipotesi di alleanza col M5s . Già prima ...

Governo - verso le consultazioni 48 ore per (non) decidere Ecco che cosa farà Mattarella : Ascolto e calma senza schemi preconcetti: saranno queste le doti che Sergio Mattarella mettera' in campo per le consultazioni, con l'obiettivo di tirare le somme e capire come procedere Segui su affaritaliani.it

Rogo Livorno - Mattarella : non è più accettabiole morire sul lavoro : Roma, 29 mar. , askanews, Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione ha espresso il suo 'profondo cordoglio' per la morte dei due operai a Livorno. 'Sono vicino alle loro ...

Sondaggi Politici/ “Il nuovo Governo non durerà 5 anni” : né Lega-M5s né esecutivo ‘Mattarella’ convincono : Sondaggi elettorali Politici, le ultime notizie verso il Governo: scenari e intenzioni di voto. "nuovo esecutivo non dura 5 anni": elettori bocciano Lega-M5s e anche Governo-Mattarella(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 07:06:00 GMT)

Di Maio elogia Mattarella : “È un bene che non metta fretta ai partiti in questa fase” : «Sono sicuro che il capo dello Stato gestirà nel migliore dei modi questa fase. Apprezziamo molto che il Quirinale non stia mettendo fretta alle forze politiche». A dirlo è il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che oggi ha incontrato i neoeletti deputati grillini. ...

"Abbiamo chiesto la Presidenza della Camera". E Di Maio elogia Mattarella : "Bene che non metta fretta" : "In questa settima probabilmente eleggeremo uno dei Presidenti delle Camere e saremo decisivi per l'elezione di entrambi. Abbiamo chiesto la Presidenza della Camera perché qui ci sono più vitalizi da tagliare, più regolamenti da modificare". Lo ha detto il candidato premier M5s Luigi Di Maio ai nuovi deputati eletti riuniti in assemblea a Montecitorio."Sono sicuro che il capo dello Stato gestirà nel migliore dei modi ...

Di Maio : «Noi decisivi». Elogio a Mattarella : «Bravo - non mette fretta» : Le dichiarazioni del candidato premier del Movimento 5 Stelle: «Chiediamo la presidenza della Camera». Poi l'apprezzamento per il presidente della Repubblica Mattarella: «Bene che non metta fretta ai partiti»

Di Maio : apprezziamo Mattarella - non mette fretta : Roma, 20 mar. , askanews, 'Sono sicuro che il capo dello Stato gestirà nel modo migliore dei modi questa fase. apprezziamo molto che il Quirinale non stia mettendo fretta alle forze politiche'. Lo ha ...

Elezioni - Travaglio : “Mattarella? Sta lavorando come a Masterchef : frollarsi i partiti per far capire che non c’è alternativa alle urne” : “Credo che Mattarella lavori alla Masterchef, come quei chef che ti frollano la carne, la mantecano, la levigano, la mettono nel sugo, la lasciano macerare per un paio di mesi. Dopodiché alla fine non si capisce quali siano gli ingredienti”. È la metafora del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sugli scenari attuali post-Elezioni. Ospite di Non è L’arena (La7), Travaglio spiega: “Credo che Mattarella ...