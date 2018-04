Di Maio vede Mattarella : non abbiamo posto veti a nessuno : Roma, 5 apr. , askanews, 'Dal 5 marzo abbiamo avviato una interlocuzione con tutti i gruppi parlamentari, i nostri capigruppo parlamentari Giulia Grillo e Danilo Toninelli hanno fatto degli incontri. ...

CONSULTAZIONI - DI MAIO "GOVERNO CON LEGA O PD"/ Decisivi Salvini e Martina - Mattarella "non c'è maggioranza" : CONSULTAZIONI Quirinale da Mattarella: Governo, "non c'è maggioranza", diretta streaming video. Di MAIO, "contratto con LEGA o Pd", Salvini "Centrodestra unito", Berlusconi "niente M5s"

Mattarella : «Non c'è maggioranza serve tempo per un governo» Di Maio : contratto con Lega o Pd Salvini : sì a M5S - senza intesa voto : 'Come ho ribadito durante tutta la campagna elettorale, abbiamo ottenuto 11 milioni di voti su una posizione ben precisa che abbiamo ribadito al presidente anche sulla politica estera. Con noi al ...

Governo - Mattarella : «Serve un'intesa ma non ci sono ancora le condizioni» Di Maio sfida Pd e Lega : «Contratto alla tedesca con chi ci sta» : Il nulla di fatto, al termine questo primo giro di consultazioni, era scontato. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha incontrato le deLegazioni di tutte le forze politiche presenti in ...

Governo - Mattarella : «Serve un’intesa ma non ci sono ancora le condizioni» Di Maio sfida Pd e Lega : «Contratto alla tedesca con chi ci sta» : Il leader pentastellato: «Nessun veto sugli altri ma accordo possibile solo con uno di loro». Il Pd si chiama fuori, Berlusconi dice no ad accordi con «populisti e pauperisti»

Mattarella : non è emersa alcuna intesa : Il leader dei 5 Stelle: «Non riconosco una coalizione di centrodestra. Parlo alla Lega». Berlusconi: «Niente populismi» |

Quando Mattarella Non sarà più notaio : L'ultima gnagnera è che Mattarella è un notaio, che non parla, si limita ad ascoltare, uno che timbra e vidima, guai a pensare che possa avere un suo percorso politico, ci mancherebbe, chi si aspetta ...

Silvio Berlusconi - Massimo Fini : 'Mattarella Non può ricevere al Quirinale un condannato e indegno' : 'Non credo che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, possa ricevere, nel giro di consultazioni per la formazione del nuovo governo, Silvio Berlusconi come rappresentante di Forza Italia'. ...

Consultazioni - Padellaro : "Di Maio-Salvini ormai è un asse consolidato. Non andranno impreparati da Mattarella" : Alla vigilia delle Consultazioni per la formazione del Governo, Antonio Padellaro ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo , La7 , dice la sua: "Salvini e Di Maio non so se faranno un nuovo governo, ma è ...

