: Mastella: “Di Maio ha Pertini come modello? Io non lo votai, si espresse in malo modo su… - TutteLeNotizie : Mastella: “Di Maio ha Pertini come modello? Io non lo votai, si espresse in malo modo su… - luciadelloiacov : RT @MannaAniello: Mastella ha detto che rinuncia ai soldi in più che gli spettano ,ma guai se gli toccano il vitalizio....Secondo me è giun… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) “Dihariferimento politico Sandro? Io assieme a Guglielmo Zucconi non lodeliberatamentepresidente della Repubblica, perché siincontro Aldo Moro”. E’ il retroscena rivelato dal sindaco di Ceppaloni, Clemente, nel corso di Omnibus, su La7.si riferisce al periodo in cui era deputato della Dc: “In Transatlanticodisse: ‘Ah, questi cattolici con la fede che li salva e si lasciano subito andare. Invece noi della Resistenza sì che abbiamo gli attributi’. Questo giudizio morale rispetto a Moro mi lasciò l’amaro in bocca, per cui spiegai a Zaccagnini che io non avrei votatoe infatti non lo”. Poi racconta altri aneddoti del passato: “Dite che Roberto Fico del M5S va con l’autobus, ma ricordo che Giuseppe Pella (presidente del Consiglio dal 17 agosto 1953 al 18 gennaio 1954, ndr), quando terminò il suo ...