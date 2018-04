Massa il derby Samp-Genoa

Ciccio Graziani Massacra Mazzarri ed il Torino dopo il derby perso : Francesco (Ciccio) Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per analizzare il derby della mole perso dalla sua ex squadra, il Torino, contro la Juventus. Graziani ha clamorosamente sbugiardato Mazzarri, il quale sostiene d’aver giocato meglio della Juventus: “Altro che ‘Toro’, è una mucca camuffata. E’ sbagliato dire che ha tenuto testa alla Juventus. Se sei sotto 1-0 contro una squadra incerottata non puoi fare due tiri in ...